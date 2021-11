David Van Reybrouck spreekt in de Grote Kerk Veere

zeeland-geboekt Daniëlle van der Werf nu aan kop in strijd om PZC Publieks­prijs

De laatste week dat er gestemd kan worden voorde PZC Publieksprijs (onderdeel van de Zeeuwse Boekenprijs) belooft bloedstollend spannend te worden. Daniëlle van der Werf heeft zich met haar boek ‘Ontdaan’ de afgelopen dagen stevig op de eerste positie genesteld. Ze kreeg tot nu toe 254 stemmen. Rieks Veenker is met zijn voorleesboek ‘De mossel met de parel’ verrassend naar de tweede plaats geklommen. Met 219 stemmen is hij opeens helemaal in beeld. Ad den Boeft staat vlak achter hem, op zijn ‘Overeind na een herseninfarct’ werden 217 stemmen uitgebracht. Jacodine van de Velde, de nummer 1 van vorige week, is nu vierde met 179 stemmen. In totaal werden er de afgelopen weken 2024 stemmen uitgebracht. Via pzc.nl/publieksprijs kan er kan nog tot en met woensdag 3 november (12 uur) worden gestemd op één van de 64 boeken die voor de Zeeuwse Boekenprijs werden ingezonden.

28 oktober