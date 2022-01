Datheens psalmen lijken wel de rijmelarijen van Sint en Piet

Het lijken vaak psalmen met de rijmelarijen van Sint en Piet, of nog erger, want wie zou bij zijn surprise een tekst willen krijgen als ‘Dies, o God, van mij niet wijket,/ Want mijn hart mij gans bezwijket’. Of neem deze regels uit psalm 108: ‘Edom acht ik met zijn volck koen,/ Niet veel beter dan mijn oude schoen’. De kerkzang klonk hels. ‘De gelovigen zongen slepend langzaam en alle noten duurden even lang,’ schrijft Rietje van Vliet in een artikel in het literair-historische tijdschrift Accolade.