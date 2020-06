Dag Moon, hoor je me?

Volledig scherm Peter de Boevere bij het windorgel op de Nolledijk in Vlissingen. © Ruben Oreel

cover Peter de Boevere: Ik spreek je morgen weer

Peter de Boevere maakte de afgelopen jaren naam als schrijver van Zeeuwse thrillers. Nu tapt hij uit een ander vaatje. In ‘Ik spreek je morgen weer’ leven we mee met Ko die bij het windorgel in Vlissingen met zijn overleden vrouw praat.

Jan van Damme

Ko gaat elke dag vanuit Goes naar de Nolledijk in Vlissingen. Daar, bij het windorgel, heeft hij de as van zijn vrouw in de Westerschelde gestrooid. Hij heeft het gevoel dat ze daar is en blijft, dat ze meedeint op het ritme van eb en vloed. Hij moet nog duidelijk bekomen van de schok, ze waren 45 jaar getrouwd en opeens was zijn Monica er niet meer. Met de fluittoon van het windorgel in zijn oor praat Ko tegen haar. Wat hij haar vertelt, lezen we in het nieuwe boek van Peter de Boevere: ‘Ik spreek je morgen weer’.

'Goedemorgen, Moon. Hoor je me hijgen?’ Zo begint Ko op maandag zijn gesprek. Van 8 tot 9 uur is zijn rouwuur, zoals hij het zelf noemt. Hij mist haar (pag. 12): ‘Het moeilijkste is nog dat er niemand op me wacht. Dat ik aan niemand kan vertellen hoe leuk iets was of hoe vervelend, hoe mooi of langdradig. Ik weet ook nooit of er iemand komt. Meestal komt er niemand, maar toch. Onze vrienden doen hun best'.

Het boek is een monoloog. De eerste week is hij elke dag op de kop van de Nolledijk te vinden. De weken daarna vallen er gaten. Omdat hij op de kleinkinderen moet passen. En ja, ook omdat er zich een nieuwe vlam aandient. ,,Het boek is vooral een ode aan de liefde", zegt schrijver Peter de Boevere (1952) in zijn woning in Goes. Hij was lid van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. Schrijven deed hij graag, van jongs af aan al. Tot zijn pensioen had hij er nauwelijks tijd voor. Hooguit wat songteksten. Het verhaal dat hij nu publiceert ligt al enkele jaren klaar. In feite is het zijn eerste proeve als fictieschrijver. Hij heeft er steeds een beetje aan geschrapt en aan toegevoegd, geactualiseerd. Voor hij aan de publicatie toekwam ontmoette hij op het strand van Dishoek een bekende die op de hoogte was van zijn schrijfambities. 'Kun je niet eens een projectontwikkelaar laten vermoorden', was de vraag. De bouwlust aan de kust was toen niet te stuiten. Door die vraag begon Peter aan zijn eerste, in 2017 verschenen thriller: ‘De Nollebosmoorden’. De daaropvolgende jaren schreef hij nog meer spannende boeken waarin geweld en seks niet werden geschuwd.

Ko moest wachten. Peter: ,,Het verhaal komt heel dicht bij mijn persoon. Het is niet helemaal auto-biografisch, maar ik heb privé en in mijn werk best veel overlijdens meegemaakt. Dat ligt gevoelig. Het heeft even geduurd voor ik die drempel durfde nemen.” Of zijn vrouw Joke het verhaal heeft gelezen? ,,Jazeker. Dat ik schrijf over een man die met zijn overleden vrouw praat, dat vond ze helemaal niet gek. We hebben het er wel eens over, dat we het mooi zouden vinden om in de Westerschelde uitgestrooid te worden.”

Bij het windorgel ziet Ko nogal wat voorbijgangers aan de reling staan. Zoals een eenzaam meisje - ze heeft vast verdriet omdat haar vriendje het heeft uitgemaakt. Of het echtpaar in gele regenjassen en op rubberlaarzen. Duitsers, denkt Ko. Als zij ‘Fabelhaft nè?’ zegt, denkt hij: 'Zie je wel. Ik schat in dat het een echtpaar is met een lang huwelijksleven achter de rug. Beetje uitgepraat. Liefde heeft plaatsgemaakt voor houden van'. Er verschijnt een schilderachtig type, in een zwart bomberjack en met een paarse hanenkam. De man draait een shagje. Plotseling kijkt hij Ko aan en zegt (pagina 16): 'Wat is dit een poëtische plek. Woest als glas en rond als donder rolt voor mij een Goddelijk wonder'.

Ko is een man van meningen. Over van alles en nog wat. Van honden moet hij niet veel hebben, die poepen en stoppen hun neus in je kruis. De kerk staat voor hem synoniem met uitbuiting van armen. Ambtenaren zijn niet bezig met beleid maar met het zeker stellen van hun eigen hachje. Bekende Nederlanders zijn pratende etalagepoppen die klusprogramma's presenteren. En artsen (pagina 108): hun roeping is ‘een hoog inkomen met de mooiste smoes die er is, jouw gezondheid'. Zeeuws-Vlamingen komen er ook niet al te best af. Pagina 68: ‘Alleen wat ze zelf bedenken is goed. Alles van boven de Schelde is verkeerd of moet met veel argwaan worden bekeken'. Valt Ko samen met de schrijver? ,,Soms", lacht Peter. ,,Als het over ambtenaren gaat, denk ik er net zo over. Met de artsen ligt het genuanceerder. En in Zeeuws-Vlaanderen kom ik graag."

Van muziek uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw krijgt Ko nooit genoeg. Janis Joplin, The Stones met Brian Jones, Jimi Hendrix, The Who, Donovan, Leonard Cohen, The Byrds. En natuurlijk Bob Dylan. Pagina 17: ‘Vanochtend heb ik ‘Blood on the tracks’ van Dylan gedraaid'. De regels ‘she still lives inside of me, we've never been apart’ kent hij uit zijn hoofd.

De eerste dagen vertelt Ko over zijn nachtmerries. Die worden allengs minder. En verdwijnen als hij Bernadette in het oog krijgt. 'Ze is mooi, ze is intelligent en ze heeft een regenjas', zegt hij tegen Monica. ‘Met jou achter me en Bernadette voor me ben ik nu de gelukkigste man op de wereld'.