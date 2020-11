Koeien de staart afgesneden

Volledig scherm cover Zeeuwse vertellingen © Uitgeverij Het Paard van Troje

Een veldwachter die zijn vrouw vermoordt, verkiezingsfraude in Aardenburg, armoede en liefdadigheid, zeemijnen op de kust: Allie Barth en Albert Kort geven in hun ‘Zeeuwse vertellingen’ een kleurig beeld van wat onze voorouders meemaakten.

Jan van Damme

Op zich is het al bijzonder, veldwachter Th. Klooster in Dreischor die in 1906 zijn echtgenote met een revolver neerschiet. Hun huwelijk was slecht, maar dan nog. Zijn Pieternella overleeft haar verwondingen niet. De schutter geeft zichzelf aan bij de burgemeester. Hij wordt tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Wat het hele geval nog bijzonderder maakt, is dat Klooster in zijn cel een autobiografie schrijft. Ongetwijfeld gekleurd, want geschreven door een verbitterd man. Maar je bent toch ook geneigd te denken dat hij lang niet alles uit zijn duim heeft gezogen. In de pas verschenen bundel 'Zeeuwse vertellingen’ van Allie Barth en Albert Kort wordt ruim uit het levensverhaal van de veldwachter geciteerd.

Klooster signaleert in zijn dorp Dreischor complete anarchie omdat zijn voorganger het druk had met het verzamelen van baantjes en het ontvangen van steekpenningen. De autobiografie: ‘O, er gebeurde nooit iets in de gemeente, maar intusschen werd dikwijls brand gesticht, werd veel, veel gestolen, hadden ernstige baldadigheden plaats, deed de bevolking tegenover vreemdelingen die iets misdreven in de gemeente, zelf recht, zoodat kort voor mijne benoeming een huis formeel weg werd geplunderd, werden uit haat en nijd onderling, koeien en paarden de staarten of tong afgesneden en kon des zondagsavonds geen fatsoenlijk mensch op straat komen, daar de jeugd formeel koning was op straat. Bij deze ergerlijke toestand moet ik nog voegen dat het drankmisbruik ontzettend was gestegen, zoodat Dreischor op ééne na (dat was Bruinisse) procentsgewijze, het grootste alcoholgebruik had van geheel het eiland Schouwen-Duiveland.’

Welkom in Dreischor anno 1906. Zo biedt de bundel meer mooie inkijkjes in het dagelijks leven, één, twee of meer eeuwen geleden. Niet allemaal zo sappig als het verhaal over veldwachter Klooster. Maar wel in alle gevallen onderhoudend. Oud-gemeentearchivaris Allie Barth (1947) en historicus en oud-docent Albert Kort (1955) hadden al ervaring met het putten van verhalen uit gemeentelijke en provinciale archieven, uit krantenbanken. Zie hun boeken 'Bevelandse belevenissen’ en 'Bevelandse vertellingen’.

Nu maken ze heel Zeeland tot hun werkgebied. En lezen we over de zeventienjarige Johanna du Mez, die in 1850 in Groede wordt misbruikt door haar stiefvader Jacob Wemelsfelder. Het proces-verbaal van de veldwachter geeft een indruk van de ernst van de zaak: ‘Er is de laatste maanden schier geen dag voorbij gegaan, dat haar stiefvader zich niet veroorloofde haar aan te randen, te kussen en hare teeldelen te betasten en haar in een woord met geen rust laat.’ De rechtbank in Middelburg veroordeelt de man tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, hij overlijdt voor hij die heeft uitgezeten.

In totaal 22 verhalen die een doorkijkje bieden in het dagelijks leven van toen. Spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog, aangespoelde mijnen in dezelfde periode, een verwoestende najaarsstorm in 1911, vermakelijke stembustaferelen in Aardenburg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1927. En nog veel meer. De bundel 'Zeeuwse vertellingen’ toont onze grootouders, overgrootouders en hun ouders en grootouders. Boeiend, jazeker.

Allie Barth en Albert Kort: Zeeuwse vertellingen - Uitgeverij Het Paard van Troje, 112 pagina's, 15,- euro.