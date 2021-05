Cornelis Vermuyden: Grondlegger van Engels polderland

Hij heeft zijn straat in Sint-Maartensdijk. Of eigenlijk is de Cornelis Vermuydenstraat een straatje, met slechts een huis of wat. Cornelis Vermuyden (1590-1677) is geboren in het Thoolse stadje, waar zijn vader indertijd schepen was. In 1924 publiceerde J. Korthals Altes (1873-1938), werkzaam geweest in Vermuydens sector, het nog altijd lezenswaardige boek ‘Polderland in Engeland. De geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de Gouden Eeuw en zijne grootsche Hollandsch-Engelsche onderneming’. Een jaar later kwam er ook een Engelse versie. Zeeuwser dan Vermuyden zie je zelden, maar hij bracht dus het grootste deel van zijn leven door in Engeland, waar hij verheven werd tot Sir Cornelius Vermuyden.