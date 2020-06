Hoeveel aardappels eet je? We eten aardappelen op zondag, gebakken aardappelen op maandag, rijst op dinsdag , opgebakken rijst op woensdag. Op donderdag macaroni met kaas. Op vrijdag aardappelen. Op zaterdag soep en op zondag aardappelen. Hoeveel aardappelen eet je? Vier. Vier? Is vier niet wat veel? Drie dus. Onthoud je dat? Oom Jan snijdt het vlees. Als dat er is. Soms eten we vis, als oom Jan tenminste iets gevangen heeft. Anders eten we ei. We bidden aan tafel. Jij hoeft niet mee te doen, maar je moet wel je mond houden en je ogen dicht doen. Denk erom. Ook niet stiekem door je oogspleetjes kijken, want ik merk toch of je kijkt of niet. We bidden voor het eten en danken de Heer na het eten voor het eten. Daarna wassen we om. Je neefjes drogen om de beurt af en jij krijgt vanaf nu dus ook je beurt. Eerlijk is eerlijk. Je kunt toch wel afdrogen? Of hoef je dat thuis nooit te doen? Jij hoeft , geloof ik helemaal niet veel te doen, thuis. Die stellige indruk heb ik. Je bent verwend.Jij hoeft zeker ook je schoenen niet zelf te poetsen? Hier doen we dat allemaal zelf. Op zaterdag worden hier de schoenen gepoetst met het oog op de kerkgang op zondag. Vooral de neuzen moeten blinken, de neuzen hebben bij jongens het meest te lijden. Jij moet maar meegaan, dan leer je nog eens wat fatsoenlijks. Kun je zingen? Als je goed oplet, kun je zo meezingen. We zingen bij ons langzaam. Zo. Ik zing 23 b.”