Bij elke wijn een verhaal

zeeland-geboekt Doe maar weer keihard, zoals vannacht

2 november Het zijn vrolijke boekjes. Lollig met een knipoog. En toch ook om wat van op te steken. Over de Zeeuwse taele bijvorrbeeld. En wellicht ook een regel of een zin die tot nadenken stemt. Drie stuks in handzaam formaat laat uitgeverij Het Paard van Troje in Goes er het licht zien. Twee van de hand van historicus en dichter-tekstschrijver Jan Zwemer. Ondersteund door illustraties van Erwin Tramper biedt hij twee titels vol met Zeeuwse spreuken en wijsheden. In ‘'t Kom aol goed’ put hij uit het dialect van alle voormalige Zeeuwse eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en Goeree-Overflakkee. ‘Je mag aalt op de piere stuukn’ is West-Zeeuws-Vlaams voor je mag altijd binnenvallen, wie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen nog een pilsje wil kan zeggen ‘laot den aoker nog 's zakkn'. Als het niet zo'n vaart loopt klinkt het in het Zuid-Bevelands 'stille mae, koffie kook zò nie!’ En op Schouwen-Duiveland wordt een zwijgzaam iemand zo omschreven: 'Die zei geên pruume vò een mande vol'. Het tweede boekje 'Zeeuws dotje’ is thematisch van opzet, met spreuken over kraamtijd, opvoeding en ouderdom.