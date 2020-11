Bewogen leven gevat in boek: Moeder was een meisje met een barst

zeeland-geboekt Britannia, rule the waves

17 oktober Ik kan me indenken dat de Zeeuwse vissers zich zorgen maken over de gevolgen van de Brexit. De Britse territoriale wateren zijn breed. Voor de Franse, Belgische, Deense en Nederlandse vissers blijft er maar een smalle strook van de Noordzee over en daarin staan ook, ik weet niet hoeveel windturbines. Daar komt nog bij dat van oudsher in de Britse Noordzee-wateren veel meer vis zwemt dan in de buurt van onze kust. Er zal dus flink onderhandeld moeten worden, want ik kan me indenken dat men toch in de gehele Noordzee wil blijven vissen.