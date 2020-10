Iemand moet het doen, dus doet Lo van Driel het. Misschien niet met plezier, maar zeker met kennis en inzet. Schrijven over een netelig onderwerp, culturele collaboratie in Zeeland en elders. Zijn bijdrage ‘De collaborateur en de vervalser’ is een hoogtepunt in een door opstellen in scriptiestijl en plichtmatige rubrieken licht teleurstellend nummer van het literair-historische tijdschrift ‘De Parelduiker’. De collaborateur is dichter Martien Beversluis (1894-1966), door het Duitse bestuur aangewezen als burgemeester van Veere, en de vervalser is schilder Han van Meegeren (1889-1947). Maar je kunt zeggen dat ook Van Meegeren een collaborateur was en Beversluis een vervalser, want het is me nooit gelukt een oprecht woord in zijn gedichten te ontdekken. Volgens Van Driel moet de man, voordien communist en christen, onder de nazi’s ‘het gevoel gehad hebben dat hij eindelijk een thuis had gevonden’.