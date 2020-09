Volledig scherm cover Jacodine van de Velde: Wat je zegt zie je zelf © Uitgeverij Clavis

Marscha is een meisje met een eetstoornis. Jacodine van de Velde uit Westkapelle geeft haar een hoofdrol in de roman 'Wat je zegt zie je zelf’: ‘En hier lig ik dan met mijn dikke, zeventienjarige lijf'.

Jan van Damme

Als Marscha na een urenlange rit op de achterbank van de auto vanuit Zeeland op camping Tournesol in Zuid-Frankrijk aankomt, is het eerste wat ze denkt: ik moet bewegen want ik moet van mijn calorieën af. De volgende ochtend in het vakantiechalet cirkelen haar gedachten rond hetzelfde thema (pagina 12): ‘Mijn leven heeft de afgelopen jaren zo goed als stilgestaan. Alles draaide om eten, of beter gezegd om níet eten, calorieën, mijn gewicht. Ik heb zó veel aan me voorbij laten gaan. En hier lig ik dan met mijn dikke, zeventienjarige lijf, zonder havodiploma, in een chalet in Frankrijk te luisteren naar de geluiden die door het open raam naar binnen zweven.'

Jacodine van de Velde (1974) schreef de young adult-roman ‘Wat je zegt zie je zelf', over het meisje Marscha dat herstelt van een ernstige eetstoornis. Young adult, verduidelijkt de schrijfster meteen, wil zeggen dat de hoofdpersonen jong zijn, tot zo'n achttien jaar. Young adult is niet bedoeld voor een uitsluitend jonge lezersgroep. In het geval van haar eigen boek kunnen ouders met puberende kinderen er zeker plezier aan beleven en misschien ook wel hun voordeel mee doen. Want ontdekken dat je zoon of dochter een eetstoornis ontwikkelt, is niet makkelijk. En er vervolgens op een verstandige manier mee omgaan al helemaal niet.

Het boek dat Jacodine schreef is een echte roman, een lekker leesbaar verhaal met een worstelend meisje in de hoofdrol. Het is zeker geen handleiding voor mensen die op welke manier dan ook met een eetstoornis te maken krijgen. De schrijfster weet waarover ze het heeft. Vanaf haar vierde groeide ze op in Zoutelande. Na het vwo ging ze in 1994 in Eindhoven SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) studeren. In 2000 begon ze op de Universiteit Leiden aan de studie orthopedagogiek. In deeltijd, naast werk en kinderen deed ze er zeven jaar over. In 2005 liep ze stage bij Emergis. Daar is ze blijven hangen, ze is nu cognitief gedragstherapeut en werkt met jongeren - meestal 14 tot 18 jaar - die kampen met angst, depressie, dwangklachten en eetstoornissen. Ze zit ook in de traumabehandeling.

Het verhaal van Marscha plopte opeens in haar hoofd toen ze op weg was naar haar werk in Goes. 's Avonds begon ze met schrijven en is niet meer gestopt: ,,Ik had niet meteen het idee dat er een boek uit zou komen. Het was alsof ik in een trein zat, ik hoefde het spoor maar te volgen."

Op de camping wordt Marscha verliefd op Ruben, een blitse leeftijdgenoot die thuis problemen heeft met een nogal dominante moeder. Op pagina 228 durft Marscha hem na lang wikken en wegen over haar stoornis te vertellen: ‘Ik begon met afvallen toen ik veertien was. Gewoon omdat ik onzeker was over mezelf en bang was er niet bij te horen. Ik had het gevoel dat er om me heen alleen mooie, populaire meiden waren en dat ik niet goed genoeg was om daarbij te horen. Dat ze mij gebruikten om zichzelf beter en mooier te voelen.'

Jacodine had al ervaring met schrijven, ze vertaalde zo'n dertien 'new adult-boeken’ - met hoofdpersonages vanaf 20 jaar - uit het Engels. Haar eigen tweede roman heeft ze klaar: ‘De stilte zegt genoeg’ gaat over rouwverwerking en verschijnt in februari 2021.

Jacodine van de Velde: Wat je zegt zie je zelf - Uitgeverij Clavis, hardcover, 296 pagina's, 18,95 euro.