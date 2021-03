Alle lezers geven hem een glimlach

De dichter schrijft al jarenlang in zijn zesregelige snelsonnetten, strak in het gelid van ritme en rijm, over de grillen van de actualiteit. De snelsonnetten uit het gedenkwaardige jaar 2020, nummer 1004 tot en met 1068, verzamelde hij in de bundel ‘Ik voel me een kaalgeplukte kip!’ Hij vulde ze aan met andere poëtische producties van het afgelopen jaar, onder meer met songteksten zoals (daar is het gevreesde lapje wéér) ‘Mondkapje’.