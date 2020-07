Het begon in Haamstede. Het eerste schrijven is vaak overschrijven, ook voor Anne van Amstel (in 1974 geboren te Hoogeveen). Tijdens een gezinsvakantie op Schouwen typte ze alle gedichten over uit ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’, zo vertelde ze in de uitgave ‘Ik en het gedicht’ aan Jeanet van Omme: ‘Dadelijk moet dat boek terug naar de bibliotheek en dan heb ik het niet meer’. Iets van de ferme vaart van Roald Dahls verzen lijkt in haar werk bewaard te zijn gebleven. Zeker in het ‘Treurdicht van een schoenveter’, waarmee ze als zestienjarige verraste, maar ook in haar latere werk.