Aan de boemel in Parijs?

zeeland-geboekt Standbeel­den

17 juli Keizer Qin Shi Huangdi (259 - 210 voor onze jaartelling) had zichzelf als Keizer van China uitgeroepen. Hij veroverde steeds meer land dat hij dan bij zijn Chinese rijk voegde. Hij liet de beroemde muur bouwen, waarbij duizenden slaven stierven. Hij zorgde voor meer regels in het geldverkeer en voor eenheid in de wetgeving. Ook kwamen er duidelijker regels voor het Chinese schrift. Toen hij 35 jaar oud was, liet hij enkele honderden geleerden levend begraven, ook al wordt er nu gezegd dat dat niet waar is. Veel klassieke boeken werden verbrand en zijn onderdanen werd verboden er nog iets uit te citeren. Hij liet een groot leger van beelden maken, soldaten en strijdwagens van gebakken klei en ze werden door grond bedekt. Ze zijn pas in 1974 toevallig door boeren gevonden. Ze dienden om bij het graf van de keizer boze geesten af te schrikken. Al dat begraven bracht me op een idee.