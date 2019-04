Zoveel moet je als alleenstaande starter sparen voor een eigen huis

RekenhulpEen starter op de huizenmarkt moet beschikken over flink wat eigen geld om in aanmerking te komen voor een woning. Vergelijkingssite Independer rekende uit dat alleenstaande starters met een modaal inkomen gemiddeld 22.590 euro nodig hebben om kans te maken op een woning van 60 vierkante meter.

Hoeveel een koper precies aan eigen geld moet meenemen, is uiteraard afhankelijk van de huizenprijs. Aangezien huizen duurder zijn in de randstad, moeten starters over het algemeen ook veel meer sparen om daar in aanmerking te komen voor een huis. Independer bracht de verschillen in beeld in onderstaande interactieve kaart.

De meeste starters leggen volgens Hypotheek Data Netwerk (HDN) maximaal 20.000 euro eigen geld in bij de aanschaf van een woning. Voor dat bedrag zouden zij in 250 gemeenten een goede kans maken op een woning van circa 60 vierkante meter. Mikt de koper op een huis met zeker 80 vierkante meter vloeroppervlakte, dan blijven er nog maar 100 gemeenten over.

Overigens is sparen niet de enige optie. Het is mogelijk om een bedrag tot 100.000 euro belastingvrij te ontvangen voor de aankoop van een huis. Veel starters krijgen zo'n schenking van ouders of grootouders. Het blijkt in sommige gebieden de enige manier om een huis te bemachtigen.