Zoveel invloed heeft een studieschuld op je hypotheekkansen

rekenhulpBijna 1 miljoen Nederlanders hebben momenteel een studieschuld, gemiddeld zo'n 15.000 euro. Het beperkt hun mogelijkheden op de woningmarkt veel meer dan ze soms denken. Deze site heeft in samenwerking met Independer inzichtelijk gemaakt wat de invloed is.

En die invloed is groot, waarschuwt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige bij Independer. Ze noemt de studieschuld een ‘hot topic’ voor starters die hun kansen op de woningmarkt onderzoeken. ,,Er zijn veel vragen over. Mensen denken vaak dat ze hun studieschuld van het totale hypotheekbedrag moeten aftrekken, maar zo werkt het niet. De invloed is soms nog veel groter.”

Rekensom

Hoe zit het dan? Dat is het beste uit te leggen aan de hand van een rekensom. Stel, een oud-student heeft een bruto-inkomen van 2500 euro per maand en een oorspronkelijke studieschuld van 30.000 euro. Hypotheekverstrekkers gaan ervan uit dat je 0,75 procent moet aflossen, 225 euro per maand. De maximale hypotheek wordt berekend aan de hand van maandlasten, ongeveer een derde van het bruto-inkomen, in dit rekenvoorbeeld 830 euro.

Bij die 830 euro hoort een hypotheekbedrag, afhankelijk van looptijd en rentepercentage. Met 2 procent rente wordt het hypotheekbedrag dan ongeveer 142.500 euro. Het bedrag dat je kwijt bent aan het aflossen van de studieschuld moet je aftrekken van die 830 euro. Vervolgens wordt die uitkomst (605 euro) de nieuwe maandlast die je volgens de regels kunt dragen. De maximale hypotheek is dan nog maar 81.500 euro.

De som:

30.000 * 0,75% = 225 euro (aflossen studieschuld)

2500 / 3 = 830 euro (bruto maandlasten hypotheek zonder studieschuld)

830 - 225 = 605 euro (bruto maandlasten hypotheek met studieschuld)

Maximale hypotheek met 2% rente, 10 jaar vast en een aflossingstermijn van 30 jaar: 81.500 euro (ongeveer)

Bekijk in onderstaande grafiek de verschillen. Linksboven kun je het bruto jaarinkomen aanpassen, alleen of met partner.



De bedragen die vermeld worden als maximale hypotheek zijn gebaseerd op een annuïtaire hypotheek, rente 10 jaar vast en een looptijd van 30 jaar. Deze berekeningen zijn een indicatie. Heb je je studieschuld volledig of deels opgebouwd na 1-9-2015 dan is het effect op je maximale hypotheek iets minder groot. Benieuwd naar jouw maximale hypotheek? Bereken het hier.

Verzwijgen studieschuld

Omdat de invloed zo groot is, komt wel eens de vraag boven drijven of je de studieschuld dan niet beter kan verzwijgen. Hypotheekverstrekkers kunnen namelijk niet zien of er een studieschuld is, omdat uitvoeringsdienst DUO niets doorgeeft aan Bureau Kredietregistratie (BKR). ,,Toch is het onverstandig om het te verzwijgen", vindt Marga Lankreijer-Kos. ,,Om te beginnen worden de berekeningen niet voor niets gemaakt. Je loopt het risico met te hoge maandlasten te komen zitten. Maar het is ook gewoon verplicht. Mochten er betalingsproblemen ontstaan, dan kan de Nationale Hypotheekgarantie vervallen als je hebt gelogen over je schuld.”

Minister Kajsa Ollongren wil bovendien een einde maken aan de mogelijkheid om de schuld te verzwijgen. Als je hypotheekverstrekker wil weten hoe hoog de studieschuld is, kan deze binnenkort vragen om een schuldverklaring van DUO.

Niet wanhopig