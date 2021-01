Zorgen om impasse op woningmarkt: ‘Grote mismatch vraag en aanbod’

Recordaan­tal hypotheek­aan­vra­gen gedaan in 2020

7 januari Er zijn nog nooit zoveel hypotheekaanvragen gedaan als in 2020. In totaal werden er vorig jaar meer dan 500.000 aanvragen voor het afsluiten of oversluiten van een hypotheek gedaan, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dat is bijna een kwart meer dan in 2019.