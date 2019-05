Zonnepanelen lelijk? Deze Nederlandse uitvinder maakt ze onzichtbaar

Toezicht­hou­der AFM kritisch op huurverkla­ring bij hypotheken

24 mei Het is nog de vraag of zogenoemde duurhuurders gemakkelijker aan een hypotheek kunnen komen bij BLG Wonen. De hypotheekverstrekker wil als proef de kredietwaardigheid van klanten deels bepalen op basis van de hoge huur die de klant betaalt voor z'n huidige woning. Toezichthouder AFM is kritisch en waarschuwt dat ‘oprekking van de normen’ niet wenselijk is.