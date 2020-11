Zo zit je binnen, maar toch buiten: dit zijn de beste terrasoverkappingen

Lang geleden bouwden we achter in onze tuin een veranda. Eigenlijk had het bouwsel meer weg van een bushokje. Mijn lief bracht avonden op Marktplaats door, op zoek naar een goedkope houtkachel. Hij vond er een, joeg er op een herfstavond een fik in, om te ontdekken dat de vorige eigenaar er plastic in had verbrand. Een flinke wind stak op, die een gifwolk richting buren blies. Waarop zij ramen en deuren sloten en de radio aanzetten in afwachting van verdere berichtgeving. De rest van het donkere seizoen brachten we binnen door.