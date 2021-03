Zo worden foto's een stijlvolle aanvulling op je interieur

vraag 't vtwonenBijna in iedere woonkamer zijn wel foto's van familie of vrienden te zien, gecombineerd met fraaie vakantiekiekjes. Maar staan ze altijd wel even aantrekkelijk gepresenteerd? Het kan wel met wat meer stijl, zegt stylist Corrien Flohil van magazine vtwonen.

Om te beginnen wil ze het toch maar vast hebben gezegd: met de fotolijstjes van de Hema is niets mis. ,,Het beginpunt van foto's in het interieur is dat je het huis persoonlijk wil maken. Of ze nu in zelfgemaakte lijstjes aan de muur hangen of in een duur design, dat maakt niet uit. De vraag is vooral: hoe creëer je eenheid?”

Ze geeft voor de vuist weg al wat belangrijke tips: ,,Probeer foto's in ieder geval te clusteren. Niet hier en daar een lijstje neerzetten, dat komt rommelig over. Als je ze op één plek samenbrengt, kun je een mooi statement maken in plaats van dat je er zo voorbij loopt. Maak een soort art gallery.”

Waar precies?

,,Het kan een plek zijn waar er meerdere bij elkaar kunnen hangen of staan. Bij de televisie is een goede optie. Dan wordt de tv een van de lijsten en maak je er één lijstenwand van.” En de schouw, een traditionele plaatjestrekpleister? ,,Dan zou ik kiezen voor de nis naast de schouw", tipt Corrien Flohil. ,,Het werkt optisch versterkend als je een sidetable of kastje eronder hebt staan.”



Wat voor lijstjes?

,,Mijn advies is vooral dat je één stijl hanteert. Dus niet een lijstje rvs, wit en koper bij elkaar. Ik zou zeggen: koop een spuitbus en spuit de lijsten in de kleur van de muur. Dan komen de foto's optisch gezien nog wat naar voren. Maak het in ieder geval rustig: allemaal hout, allemaal wit, of allemaal zwart. Ook kun je die rust voor elkaar krijgen door slechts twee grote foto's te laten afdrukken op een poster.”



En als je nou wat creatiever aan de gang wil?

,,Schilder dan een vak op de muur waar je de lijstjes in kunt hangen. Wat ook een mooi effect heeft: sierlijsten die je plakt op de muur. Je kunt de foto's er dan zelfs heel nonchalant met wat tape in hangen. Dan wordt het een soort prikbord. Dat oogt echt niet goedkoop, sierlijsten zijn prachtig.”



De stylist van vtwonen is geen fan van rekjes. ,,Als je al van stoer en robuust houdt, plak dan een paar mdf-platen op elkaar en plak de foto daar op. Dan heb je dus geen lijst meer nodig. Dan krijg je een paar kubusjes op de muur waar de foto's op zitten. Dat wordt nog mooier en strakker als je de mdf-platen meeverft in de kleur van de muur. Je boort een gaatje in de achterkant, doet een schroefje in de muur en dan kun je hem blind ophangen.”

Volledig scherm © vtwonen

Maakt het ook nog uit welke foto's je waar neerzet?

,,Ik raad aan om alles in zwart-wit af te drukken. Vooral als je combinaties gaat maken met posters en quotes, dat creëert opnieuw eenheid. Anders oogt het heel rommelig. Het beste is als je het met elkaar kunt verbinden. Maar het hoeft geen gallery te zijn, je kunt je lievelingsfoto ook heel groot laten afdrukken, zelfs als behang. Ga op zoek naar een familiekiekje van opa en oma in een oude fabriek. Dat kan een stijlvol effect geven met een persoonlijk verhaal erachter.”



Meer inspiratie voor fotolijstjes? Bekijk dan de foto en video hieronder of ga naar vtwonen.nl.

Volledig scherm © vtwonen