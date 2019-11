Zo woonden onze rijke voorouders 100 jaar geleden

,,Je ziet ze zo nog liggen, honderd jaar geleden ...” Fotograaf Marc Bolsius keek met dat sentiment door zijn lens in de slaapkamer in het Mastboomhuis in Oud Gastel. Voor het boek De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant bezocht hij circa zeventig kastelen en landhuizen verspreid over de provincie.

,,Er is al zó veel afgebroken of afgebrokkeld. Van het Groot Kasteel in Deurne staan alleen nog een paar muren overeind; van andere kastelen resteren slechts afdrukken in de grond. Het onderhoud is vrijwel niet te betalen.” Dus stuitte fotograaf Bolsius in kastelen op bedrijven die er ruimte huren, of zag hij dat eigenaren nog maar een paar kamers in gebruik hebben. Verder: geen verwarming, geen licht, geen meubilair. ,,Begrijpelijk, maar jammer. Dan zie je in de ruimtes die nog wel worden gebruikt ineens een ledlamp staan, of een woonkamer van honderd jaar geleden met een Ikea-tafel.”