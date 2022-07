Zo verwijder je zweetgeur uit kleding: ‘Gebruik witte natuurazijn’

Schoonmaaktip van de weekHet huis en alles daarin kunnen eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: zweetgeur en gele vlekken in je kleding.

,,Met deze warme dagen krijg ik vaak dezelfde vraag: oh Mar, hoe verwijder ik die ellendige zweetgeur uit kleding? Nu heb ik zelf niet snel last van klotsende oksels en een hardnekkige zweetgeur in mijn kleding, maar ik heb uiteraard wél wat tips!” begint Marja.

,,Maar laten we het eerst hebben over het transpireren zelf, want daar begint het natuurlijk allemaal mee. We doen het allemaal, maar de een heeft er meer last van dan de ander. Toen ik jong was hadden we geen deodorant. We wasten ons gewoon goed en gebruikten talkpoeder. Dat werkt antibacterieel en het sluit je poriën en zweetklieren niet af. Het voelt voor mij niet goed om alles maar dicht te spuiten met sterke deodoranten en andere middeltjes.”

,,En we zweten natuurlijk ook niet voor niks; het helpt om je lichaam af te koelen en het heeft effect op je vochtbalans. Gebruik dus niet te veel remmende middeltjes onder je oksels, en drink voldoende water en minder zoete dranken. Zo houd je je vochtbalans op peil en het maakt je zweet een stuk schoner en frisser.”

Zweetgeur uit kleding halen

Voor die hardnekkige zweetgeur in je kleding die er maar niet uit wil, raadt de schoonmaakexpert aan om witte natuurazijn in huis te halen. ,,Kies de goedkoopste witte natuurazijn die je maar kan vinden en doe dat zo klok, klok, klok, in een emmer met wat warm water. Doe je ruikende shirts erbij en laat ze een paar uur weken.”

Verf op je kleding? De experts van vtwonen leggen uit hoe je verfvlekken gemakkelijk uit je kleding krijgt.

,,Daarna doe je de shirts bij de overige was in de wasmachine, met een beetje wasmiddel en ook weer een grote scheut witte azijn erbij. Witte azijn lost je zeep beter op, dus je hebt minder wasmiddel nodig. Dat scheelt weer in de kosten!” aldus Marja. Ook in het vakje waar je normaal gesproken wasverzachter doet, schenk je wat natuurazijn. ,,Azijn neutraliseert namelijk geurtjes. En dat is niet alleen handig om zweetgeur te laten verdwijnen, maar ook om een chaos aan geuren te voorkomen. Je hebt anders namelijk veel te veel geuren bij elkaar: je wasmiddel, wasverzachter én je deodorant.”

,,Zoals je begrijpt heb ik altijd wat flessen witte natuurazijn in huis. Je wasmiddel lost beter op, je was wordt schoner, geurtjes verdwijnen en je hebt geen wasverzachter meer nodig: ideaal!” concludeert Marja.

Kies vervolgens een wasprogramma dat niet heter is dan 40 graden. ,,Veel kleding bevat namelijk kunstvezels en die kunnen niet tegen te veel hitte. En heb je dit hele ritueel gevolgd, dan kun je daarna genieten van heerlijk ruikende was. Je shirts zullen zo fris ruiken dat het net lijkt alsof ze buiten bij een pas gemaaid grasveld hebben gehangen”, belooft de schoonmaakexpert.

Gele vlekken in de oksels

,,Laten we het ook nog even hebben over gele vlekken in de oksel, want ook dat is een veelgehoord probleem”, vervolgt Marja. Die vlekken ontstaan als zweetplekken opdrogen of soms als het zweet vermengd is met deodorant. ,,Wordt je kleding ouder en heb je het vaak gewassen, dan neemt de stof makkelijker transpiratie op en ontstaan gele vlekken nog sneller.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Pak opnieuw een emmer met warm water en doe er een paar eetlepels sodakorrels bij. Laat je shirts een aantal uur weken in dit mengsel en stop ze daarna in de wasmachine. Vergeet natuurlijk niet om ook hier weer een paar scheuten witte natuurazijn bij te doen.” Je shirt laten weken in een emmer water met aspirine zou overigens ook kunnen werken.

Willen de gele vlekken maar niet verdwijnen? ,,Vraag je dan af of je niet beter afscheid kan nemen van het kledingstuk”, zegt Marja. ,,Helemaal afscheid nemen hoeft trouwens niet, want een oud T-shirt doet het ook prima als poetsdoek en heeft dan nog een heel leven voor zich.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips: