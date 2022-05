Zo verwijder je verfspetters en verfvlekken na het schilderen

,,Zoveel mensen, zoveel doe-het-zelvers”, mijmert Marja als ze de vraag krijgt hoe groot het probleem van verfspetters is. ,,Behangen of verven is moeilijker dan je denkt en daar ben ik onlangs zelf ook weer achter gekomen. Het leek wel alsof er een regenbui aan verf over me heen kwam toen ik met het plafond aan de slag ging.”

In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ heeft Marja wat tips van een bevriende schilder meegekregen. ,,Bij al mijn schoonmaaktips zeg ik ‘niet te vochtig maken’, maar de verfroller moet juist kleddernat van de verf zijn, want dan spettert het het minst. Nog een goede tip is dat je de stok eerst door een kartonnen bord steekt, zodat veel spetters al worden tegengehouden. Het ziet er misschien wat gek uit met zo'n vliegende schotel boven je hoofd, maar het werkt wel. Oh, en plak natuurlijk alles goed af met schilderstape.”

Ammonia of terpentine

De verf op waterbasis die je voor het plafond en de muur gebruikt is gemakkelijk te verwijderen met ammonia, zo adviseert Marja. ,,Pak een watje, doop het in een schaaltje ammonia en leg dat watje op de vlek of op de spetters. Dan kun je het er zo af poetsen. Het materiaal maakt niet uit, de truc werkt net zo goed op laminaat als op tapijt. De ammonia maakt er snel korte metten mee.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ammonia is ook een goed middel om te ontvetten voordat je gaat schilderen. Ga je de houten deuren schilderen, doe dan eerst in een emmer met lauw water een scheutje ammonia. Doop een doekje in het water en ontvet daarmee de deur. Als het droog is, pak je een kwast en schilder je eerst een paar willekeurige strepen op de deur. Ga daarna pas met de roller aan de slag. Die strepen zorgen ervoor dat de verf beter dekt en het schilderen soepeler verloopt - vraag me niet hoe het kan, maar het is zo!”

Veel mensen vervangen tegenwoordig de tussendeuren door stalen of aluminium deuren. De experts van vtwonen vertellen over de verschillen tussen hout, staal en aluminium.

Bij verf of lak voor hout is terpentine een beter schoonmaakmiddel. ,,Maar eigenlijk moet je dat echt niet laten opdrogen. Wees er snel bij en aan terpentine heb je genoeg om spetters van het raam of de vensterbank te verwijderen. Neem ook weer een watje, keukenpapier of doekje en doop het in de terpentine. Gaat het niet weg omdat het al is ingetrokken? Dan ben ik bang dat je pech hebt. Schilderen is precisiewerk en niet voor niets een vak, daar zijn geen supertips voor. Als je er snel bij bent, wel deppen en niet boenen!”

Oude kleding

,,Schilders hebben niet voor niets een pak aan. Ook als je zelf gaat schilderen raad ik aan oude kleding te dragen, want verf uit de kleding verwijderen lukt meestal niet. Je kunt het natuurlijk proberen door de kleren in de was te gooien, maar meestal zonder gewenst resultaat. Het zegt maar weer vooral: ga goed voorbereid aan de slag, haal de ammonia en terpentine in huis en neem na de schildersklus gerust een ijsje, want je mag knoeien op deze kleren!”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips: