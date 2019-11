Zo schrik je de muizen op een vriendelijke manier af

De schoonmaakgoeroe kreeg een vraag van haar buurman: ‘Marja, ik heb last van muisjes. Wat doe ik daar nou aan?’ Voor het verdrijven van muizen heeft Marja zo haar eigen vriendelijke methodes, die volgens haar uitstekend werken. ,,De buurman heeft kleine kinderen, dus die wil geen rigoureuze middelen gebruiken. Muizen komen graag bij ons binnen als het buiten vochtiger en kouder wordt en ze zelf slecht aan eten komen. De buurman had allemaal leuke Halloweenmandjes staan vol met lekkernijen. Daar houden de muisjes wel van.’’

Muizen

Waar muisjes echter een hekel aan hebben, weet Marja, is zwarte thee. ,,Koop de aller goedkoopste zwarte thee uit de supermarkt. Hang een stuk of tien zakjes in een pot warm water. Laat ze daarna even uitlekken. Snij de zakjes open en leg ze bij alle kiertjes en gaatjes in je huis. Die bittere geur van zwarte thee schrikt muizen af. ‘Doei’, denken ze dan. Je kunt er zelfs nog wat aluminium folie onder leggen. Dat gekraak haten ze ook. Alles op pootjes haat gekraak. Het zijn knaagdiertjes, geen kraakdiertjes.” De volgende tip is wellicht ‘muisvriendelijk', maar niet echt ‘katvriendelijk’: ,,Heeft de buurman nog een poes die je niet zo mag?’’, zegt Marja. ,,Trek dan stiekem wat haren uit zijn vacht en strooi die om de theezakjes heen. Kattenhaar geurt ontzettend en dat schrikt die kleine beestjes af.’’

Verwarming

Nu het kouder wordt, heeft Marja ook een tip voor de verwarming. ,,Met het koude weer gaan we de verwarming weer aandoen. Zelf heb ik ieder jaar een onderhoudsmannetje over de vloer. Dat is heel belangrijk. Hoor je de verwarming kraken, of doet die ‘blub’ ‘blub’, dan weet je zeker dat die ontlucht moet worden. Doe dat vooral, want anders betaal je zoveel meer voor je energie. En als je weer gaat stoken, houdt dan een gemiddelde temperatuur aan, bijvoorbeeld 18 graden. Ga niet de telkens zes graden omlaag en weer omhoog met de temperatuur. Het kost heel veel energie om je huis weer te verwarmen tot 20 graden.’’

Verder raadt Marja aan om ondanks het koude weer goed te blijven luchten. ,,Oude verwerkte lucht moet weg kunnen. Als je dat niet doet, voel je je zo lamlendig. Frisse lucht is goed voor je. Van een beetje tocht ga je echt niet dood. Vroeger konden wij ijsbloemetjes maken aan de binnenkant van ons raam. Dat kan niemand nu meer zeggen. Daarom is mijn generatie ook zo stoer. Wij zijn een beetje though cookies geworden.”

Sloten

,,Tot slot: loop alle sloten even na’’, zegt Marja. In sloten zit smeer en dadelijk wordt het koud. Dat kan dikker worden, waardoor een slot moeilijker open gaat. Ik had het zelf ook van de week. Koop gewoon van die slootspray en spuit het erin. Hupsakee!”