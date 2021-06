Zo richt je een doorzonwoning wat speelser in

vraag 't wonenDe meeste Nederlandse huizen uit de 20ste eeuw zijn doorzonwoningen: de woonkamer loopt over de gehele diepte van het huis met aan voor- en achterzijde ramen. Als je zo'n huis inricht, is wat speelsheid in de opstelling welkom, vindt Barbara Natzijl van vtwonen.

De standaard indeling kennen we wel: achterin de keuken en de eettafel, voorin de woonkamer met de meubels tegen de muur en naar de televisie gericht. ,,De kunst is om de verschillende functies te kaderen met behang, verf, hout, of tegels op de muur”, zegt Barbara. ,,De meeste mensen hebben grof gezegd een wit gestucte muur en geen elementen die de pijpenla opbreken.”

Hoe zou je de kamer kunnen opbreken?

,,Je kunt met de meubels spelen, maar ook een scheidende wand plaatsen. Als je dat van glas doet, gaat het licht nog wel steeds door de woonkamer heen, maar worden het toch twee aparte ruimtes. We kennen allemaal de zwarte stalen deuren wel, maar denk ook verder: tussendeuren met een wit frame, van hout, en als je voor glas kiest kunnen er ook werkjes of patronen in zitten, of glas in lood. Ik vind de vroegere ensuite-deuren met aan weerszijden een kast erg mooi, maar dat is smaak en hangt ook af van de woning.”

Als een huis wat klein is, kan het ook hokkerig overkomen, toch?

,,Bij een kleine doorzonwoning zou je de helft van de breedte kunnen afscheiden op lambriseringhoogte. Zet bijvoorbeeld een kast die tot de navel komt dwars op de muur. Daarmee blijven twee ruimtes één, maar is de kamer visueel wel gebroken, wat meer intimiteit creëert. Zo'n lagere kast zit het licht bovendien niet in de weg.”

Wat kun je nog meer doen voor een speelser effect?

,,Behalve in de lengte, kun je ook iets met de hoogte doen. Ik hou erg van een zitkuil. Je graaft natuurlijk niet zomaar een kuil, maar het effect kun je nabootsen met lage kasten rondom de zithoek. Als dat niet lukt in het zitgedeelte, kun je bijvoorbeeld de eettafel op een soort podium zetten. Dat kun je laten maken door een klusbedrijf. Ook zo'n verhoging helpt met het afbakenen van een ruimte, mits de hoogte van het plafond dat toelaat.”

Bekijk hier hoe stylist Eva een grote woonkamer gezellig wist te maken. De foto hierboven is in de kamer gemaakt.

Volledig scherm De kleur op de muur is doorgetrokken op het plafond. Weer verliefd op je huis aflevering 4 seizoen 14. Styling: Eva van de Ven. © Margriet Hoekstra

In magazines en tv-programma's wordt soms ook met de ruimte gespeeld door twee verschillende kleuren op de muur aan te brengen...

,,Ja, ik zou zeggen dat dat de meest toegankelijke optie is, die ook weer de ruimte kadert. Je kunt een deel van de muur verven, een deel behangen. Of je brengt een strook behang aan tussen twee kasten. In één van de afleveringen van Weer verliefd op je huis heeft de stylist een vlak op de muur geschilderd, boven de eettafel. En met een kleed op de vloer zorg je ook voor eilandjes in huis. Een kleed kan ook al dat geborgen gevoel geven dat iedere doorzonwoning wel kan gebruiken.”

Bekijk de video's hieronder voor meer wooninspiratie.