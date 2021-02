Zo maak je van je muur een kunstgalerie

Websites voor (kunst)posters schieten als paddenstoelen uit de grond en zijn een prima startpunt voor het aanleggen van een collectie. Posterlounge.nl biedt een keur aan (kunst)posters aan, net als Art Unlimited in Amsterdam. Betaalbare kunst vind je bij werkaandemuur.nl of op kunstuitleen.nl.



En als je die collectie bij elkaar gesprokkeld hebt, voor welke lijsten kies je dan? Ronald Nolens: ,,Wat de keuze voor een lijst betreft zijn er een paar vragen die je jezelf moet stellen: hoe groot is de muur en hoeveel lijsten wil je er ophangen? Wat is de kleurstelling van de werken en wat is de kleur van de muur en vloer in de ruimte? Het is mooi om dat in het materiaal of de kleur van de lijsten terug te laten komen. Een smalle lijst zorgt voor een kleinere onderscheiding tussen muur en afbeelding. Zeker met meerdere lijsten op een wand creëert dat rust. Trends zijn er zeker ook. Zo zien wij de stalen deurentrend terug in de toenemende vraag naar dunne zwarte lijsten.”