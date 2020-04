Zo maak je de kozijnen schoon: ‘Gebruik geen schuurmiddelen!’

Zelf moet Marja Middeldorp direct denken aan vroeger als naar de aanpak van kozijnen wordt gevraagd. ,,In mijn jeugd hingen we uit het raam om met de buren te praten en naar de straat te kijken. Dan hing er zo'n spiegeltje aan de gevel, hoe heet dat ook alweer? Een dief? Nee... een spionnetje! Alles wat oud is wordt weer nieuw in deze tijd. Gaan we weer uit het raam hangen om met elkaar op afstand te kletsen? Dan moeten de kozijnen wel goed schoon zijn!”

Houten kozijnen

,,De meeste kozijnen zijn nog van hout. Voor de schoonmaakbeurt heb je een emmer met een druppeltje groene zeep nodig en een beetje ammonia. Gebruik een spons of oude lap om te poetsen. Daarna goed droog maken en vervolgens pak je boenwas. Ken je dat? Je verdeelt wat boenwas en smeert het uit over het kozijn en het is schoon, glimmend en zonder vettigheid! Hout gaat werken als de zon erop staat. De boenwas zorgt dat het smeuïg blijft.”

Kunststof kozijnen

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie Dan de kozijnen die vooral bij nieuwbouw worden gebruikt: kunststof. ,,Eigenlijk is het schoonmaken niet zo heel anders dan bij hout. Gebruik een emmer met allesreiniger en een beetje ammonia. Goed droog maken weer en in plaats van boenwas pak je iets anders: autowas. Pik het uit de garage en gebruik het voor de kozijnen. Moet je zien hoe mooi je kunststof deur of raamkozijn eruit komt te zien.”



Misschien ook nog wel goed om te vertellen hoe het absoluut níet moet, vult Marja streng aan. ,,Ik zie regelmatig mensen met schuurmiddelen of schuursponsjes aan de slag gaan. Want dan heeft een duif tegen de deur gepoept en heeft zich dat ingebeten in het kozijn. Maar er ontstaat één grote doffe plek en dat wordt niet meer mooi.”

Stalen kozijnen

Dan nog de stalen kozijnen, al noemt Marja Middeldorp dat ‘een moeilijk verhaal’. ,,Je hebt veel verschillende categorieën staal. Belangrijk is dat als de leverancier een stalen kozijn plaatst, dat je dan vraagt naar een gebruiksaanwijzing om het schoon te houden. Doe precies wat zij zeggen en ga dus niet eerst zelf aan de gang met een brillo-sponsje. Je kunt het al snel verzieken.”

Dan nog een uitsmijter van Marja omdat het paasweekend voor de deur staat. ,,Eet je veel eieren? Gooi ze eens niet weg, maar geef ze aan moeder natuur. Er zit kalk in de eierschalen en dat is belangrijk voor de tuin. Plet ze fijn en gooi de schilvers in de tuin!”