Zo kun je snel besparen op je energierekening

1. Hoe helpen apparaten als slimme meters of bijvoorbeeld schakelaars je met besparen?

Joris Kerkhof van vergelijkingssite Independer: ,,Een slimme meter is sowieso handig om te hebben. 80 tot 90 procent van de huishoudens heeft een slimme meter. Heb je er nog geen een, vraag dan je netbeheerder om hem te installeren. Want als je een slimme meter hebt, heb je inzicht in je verbruik. En daar begint het mee: als je weet wat je verbruikt, kun je gaan besparen. En dat kan bijvoorbeeld met slimme verlichting, waarbij de schakelaar aanspringt op het moment dat je thuis bent.”

De energie-expert vervolgt: ,,Maar de belangrijkste besparingsmaatregel die je kunt nemen, als je gas hebt: zet de verwarming een graadje lager. De overheid roept dat ook op. Zet hem op 19 graden. Als je naar bed gaat of niet thuis bent kun je hem lager zetten, bijvoorbeeld op 15 of 16 graden. En verwarm ruimtes waar je niet bent minder hard. Laat daar wel de kachel aan, want het moet allemaal goed doorlopen - maar laat hem lager aan. En korter douchen! Ik ben vijf minuten gaan douchen.”

2. Dit zijn maatregelen op de korte termijn, wat kun je op de langere termijn doen?

Kerkhof: ,,Denk aan isoleren van je dak, vloer of spouwmuur. Maar ook: zonnepanelen, ook al zijn er grote wachtlijsten. Ik heb ze zelf aan het begin van de zomer besteld, ik hoop dat ze voor het einde van het jaar op het dak liggen.” Ook kun je een warmtepomp aanschaffen, al is dat wel een duur geintje. ,,Maar dat is een aankoop die écht voor de lange termijn is. We moeten uiteindelijk allemaal van het gas af. Er zijn ook allerlei subsidieregelingen, voor zowel de warmtepomp als isolatiemaatregelen. En bij de aanschaf van zonnepanelen krijg je de btw terug.”

3. Wat als je in een huurwoning woont?

Stel: je woont in een huurhuis, hebt een hoge energierekening, maar je huisbaas weigert verduurzamingsmaatregelen te nemen. Joyce Donat van De Consumentenbond: ,,Leg je er niet bij voorbaat bij neer als de verhuurder iets niet wil. Probeer het gewoon, schrijf hem aan, bel hem. Als je met meerdere mensen in de straat woont die dezelfde huurbaas hebben, kun je ook de krachten bundelen richting die huurbaas of, en dat hangt een beetje van de situatie af, richting de rechter.”

Ze vervolgt: ,,Ondertussen pleiten wij er heel erg voor dat sommige dingen als een gebrek aan de woning worden gezien. Denk aan enkel glas. Dat is belangrijk, zodat huurders een huurverlaging af kunnen dwingen als er niets aan wordt gedaan. Dan kun je zeggen: zorg dat het geregeld wordt, anders betaal ik m'n huur niet. Iedereen weet dat ook huurhuizen geïsoleerd moeten worden. Kijk desnoods of je het zelf kun doen als het je écht veel geld scheelt en dat je in ieder geval toestemming van de verhuurder hebt om dat dak te isoleren. Het probleem is dat een verhuurder geen verplichting heeft om je daar financieel bij te ondersteunen. Dat zouden wij wel graag zien.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Jeffrey Groeneweg