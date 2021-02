Zo kun je een wc-blokje óók ophangen: 'Ik was 34 jaar toen ik dit ontdekte'

1. Leg voordat je gaat poepen een velletje wc-papier in de wc. Dat voorkomt strepen. ,,Niemand vindt het leuk om op een vieze plee te komen. Dit is het makkelijkste om hem netjes achter te laten.”



2. Doe de wc-klep dicht als je doorspoelt. ,,Waarom zit er een klep op de wc", vragen veel mensen zich af. ,,Nou, dat niet alles in de rondte spettert als je doorspoelt. Doen hem dan ook dicht", zegt ze streng.



3. Hang het wc-papier zo op, dat hij naar jouw kant uitrolt. ,,Fabrikanten doen hartstikke hun best om mensen de rol goed op te laten hangen met printen van bloemetjes of andere figuren. Als het velletje aan de kant van de muur zit, rolt hij vaak helemaal uit tot aan de grond. Dat is niet schoon.”



4. Maak de wc-borstel eens in de zoveel tijd schoon. ,,Ik zet hem dan rechtop in de plee, doe de deksel dicht en spoel door. Door het wc-blokje wordt hij schoon. Laat hem gewoon even staan tot de volgende beurt en dan haal je hem er schoon weer uit.”