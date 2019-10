Zo kom je van zilvervisjes in huis af

Zilvervisjes houden van warme en vochtige ruimtes en komen daarom vaak voor in de wc, badkamer of keuken. Je ziet ze vooral in nieuwbouwwoningen, omdat hier nog jarenlang het vocht uit hout en beton uit verdampt. De lievelingsmaaltijd van een zilvervisje bestaat uit schimmels en voedselresten. Niet zo gek ook dat ze vaak in de badkamer of keuken voorkomen.