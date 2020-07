Zo houd je fruitvliegjes en andere beestjes buiten de deur

,,Vroeger zag je veel van die plakkerige strips en daar hingen dan allemaal vliegenskeletten aan. Bah, dat ziet er niet uit. Maar goed, het vervelende van vliegen is dat ze ook overal poepen. Je herkent vast die zwarte puntjes wel her en der in je huis. Ze houden van brilverwarming als ze poepen, want het meeste zit op lampen of de televisie.”



Tijd om schoon te maken, vindt Marja. ,,Ga nou niet met schuurmiddelen aan de gang. Helemaal niet nodig. Je hebt vast wel eens wat thee over. Da's een geweldig schoonmaakmiddel, als het tenminste zwarte thee is met theïne. Laat het afkoelen, pak een watje en doop het in de koude thee. Met dat watje huppel ik mijn hele huis door. Af en toe een schone pakken als hij vies is natuurlijk. Alle harde oppervlakken krijg je fantastisch schoon. De stoffen lampenkappen kun je beter droog behandelen, bijvoorbeeld met een borstel en stofzuiger.”