Zo geef je een rommelige kast een huiselijke sfeer

Hotel in Goese wijk Wester­schans stap dichterbij, nog wel zorgen over verkeer

GOES - Een flinke hobbel voor de bouw van een hotel aan het havenkanaal in Goes is weggenomen. Fitland en bewoners van de wijk Westerschans zijn het eens geworden over de openingstijden van het terras. Er zijn wel zorgen over de verkeerssituatie.

26 oktober