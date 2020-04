Zo gebruik je een ton om de regen in de tuin mee op te vangen

We hebben een kletsnatte winter achter de rug, maar voor je het weet zitten we weer in een gortdroge zomer. Bij mij in de buurt - ik woon in de provincie Gelderland - is de grondwaterspiegel nog altijd niet op peil. In dat licht bezien is het geen slecht idee om allemaal een druppel bij te dragen om een toekomstig watertekort te voorkomen.

Samen onder de douche

Als je met zijn tweeën bent, kun je samen onder de douche gaan en anders kun je een baksteen in het reservoir van de wc leggen. Toen ik een paar jaar geleden in Zuid-Afrika was, zag ik boven elke wc een geplastificeerd bordje hangen met de tekst: 'If it's brown, flush it down. If it's yellow, let it mellow'. Niet zo fris om je plasje te laten liggen, denk je eerst. Toch went het snel, vooral in het besef dat je een steentje bijdraagt.

Ook in Nederland kunnen we bijdragen, bijvoorbeeld met een regenton. Op die manier beschikken we ook nog eens over zacht water voor onze plantjes. Nuttig, want niet alle kamerplanten houden van kraanwater met kalk en chloor.

Plastic

Romke van de Kaa. © Joost Hoving In de regentonwereld heb je keus genoeg. Woon je in een landelijk optrekje, dan wil je misschien geen groot plastic vat tegen de pui plaatsen. Dan kies je voor een rustiek wijnvat, liefst groen geschilderd, met witte ijzeren hoepels. Maakt het je niet uit hoe de ton eruitziet, dan neem je er een van zwart plastic. Wil je het echt groots en meeslepend aanpakken, dan kies je voor een reusachtige amfoor van nepterracotta.



Er zijn grofweg twee mogelijkheden voor het plaatsen van een ton. Een derde mogelijkheid is een ondergrondse cisterne, maar dat is een ander verhaal, voor een ander moment. Mogelijkheid één: je sluit de ton aan op een regenpijp. Je hoeft hiervoor de regenpijp niet af te zagen; je laat er door de loodgieter een klepje in monteren. Staat dat klepje open, dan loopt het water de regenton in.

Als de ton vol is, zet je dat klepje dicht. Hapert de toevoer, dan is de boel verstopt met blad.

Simpel: een plastic ton. © Shutterstock Je kan een regenton ook direct aansluiten op de dakgoot. In dat geval moet je een aparte vulbuis monteren. Daarmee ben je nog niet klaar, in dit geval moet je óók een buis hebben die water afvoert als de ton vol is. Zo'n overloop kun je in de tuin ingraven en laten eindigen in een zinkputje met puin. Daarop plant je dan vochtminnende planten, zoals bijvoorbeeld de primula, de kattenstaart, de astilbe of de veenbes (ook wel bekend als de cranberry). Bollen kunnen ook, zoals het lenteklokje, het zomerklokje en de kievitsbloem.



Een regenton heeft een kraantje. In een oud wijnvat moet je vaak zelf een gat boren. Neem eerst een gieter en plaats vooral de kraan zo hoog dat de gieter eronder past. Dat klinkt logisch, maar ik heb kennissen die daar van tevoren niet bij hadden stilgestaan.