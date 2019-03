Zo breng je plakfolie op een raam aan

VIDEO Pre­fab-huizenbou­wer in de problemen na ontdekking ernstige gebreken

25 maart Tientallen nieuwbouwhuizen in Apeldoorn, Zeewolde, Ede en Culemborg kampen met grote scheuren in muren en plafonds, lekkages, scheve kozijnen, tocht- en vochtproblemen en trillende vloeren. Het gaat in al deze gevallen om prefab-huizen van de firma Slokker Innovate uit Zeewolde. Slokker verkocht afgelopen jaren honderden van die woningen en is nu flink in de problemen geraakt.