Woningeigenaren willen wel van het gas, maar zijn afwachtend

Huiseigenaren zijn afwachtend omdat ze zich zorgen maken over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas. ,,Herkenbaar", zegt Emilie Pennings. Hij woont in de Nijmeegse wijk Bottendaal en zit in een werkgroep met andere bewoners die inventariseren wat er moet gebeuren voor een ‘gasvrij Bottendaal’. ,,Zelfs in de werkgroep zitten kritische huiseigenaren die zich nog steeds afvragen of ze überhaupt van het gas af wíllen.” Toch is Pennings er met zijn technische achtergrond van overtuigd dat het allemaal mogelijk is. ,,Het probleem is niet de techniek, maar het geld. Er is nog geen eenduidig antwoord op de vraag hoe het wordt betaald. Iedereen hoopt op subsidie, maar ik vraag me af of dat wel gaat komen.”