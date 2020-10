Woning Tim en Sandrine was vroeger bakkerij: ‘Straat deed ons denken aan ons oude buurtje in Amsterdam Oud-West’

De twee kochten het huis bijna vier jaar geleden toen ze vanuit het drukke en dure Amsterdam terug naar Den Haag wilden. ,,Ik ken Tim eigenlijk al vanaf de middelbare school, maar we kwamen elkaar in Amsterdam opnieuw tegen”, vertelt Sandrine. ,,Toen we ons eerste kind kregen, wilden we toch graag terug. Den Haag lonkte; het strand, onze familie. Bovendien konden we in Amsterdam leuk verkopen waardoor we hier een prima budget hadden.”