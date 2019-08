Eigen tuin eerstRomke van de Kaa ziet de tropische planten in droge woonkamers namelijk al snel verpieteren. Wie zijn kamerplanten liefheeft, zet ze in de badkamer. Ga wel eerst even langs de growshop voor een flinke bak licht, stelt hij voor.

Kamerplanten zijn hot. Als elders op de wereld het regenwoud wordt ingeruild voor sojabonen, moeten we het in onze huizen maar imiteren. Ik zie een parallel met tuinen: naarmate onze omgeving eenvormiger wordt, worden onze tuinen wilder. Er is nog een argument om de huiskamer tot een jungle om te toveren: veel planten zijn luchtzuiverend, lees je steeds vaker.

Maar hoe doen ze dat dan - dat zuiveren van de lucht? Absorberen ze de lucht van zweetsokken of vangen ze op mysterieuze wijze sigarettenrook? Tja, ze ademen koolzuurgas in en zuurstof uit, maar is dat zuiveren? Zuurstof is toch een oxydant? En eten we nu juist niet uit gezondheidsoverwegingen voedsel vol anti-oxydanten? Nee, dat verhaal over het zuiveren van lucht moeten ze bij Intratuin nog maar eens uitleggen.

Doodslag

Het grappige van kamerplanten is dat de huiskamer voor de meeste helemaal geen geschikte omgeving is. Cactussen en vetplanten houden het er wel uit, maar veel kamerplanten komen uit de tropen en die zijn in de droge huiskamer vaak ten dode opgeschreven. Moord is het natuurlijk niet als je een paradijsvogelbloem op de vensterbank boven de verwarming zet - er is geen sprake van voorbedachten rade - maar met doodslag kun je zoiets toch wel vergelijken.

Volledig scherm Tuincolumnist Romke van de Kaa. © Koen Verheijden Je kunt natuurlijk een luchtbevochtiger aanschaffen om de droge huiskamer plantvriendelijker te maken. Maar waarom zou je? Ieder huis heeft een vochtige ruimte: de badkamer. Daar, in de mistige waterdamp van bad en douche, hebben tropische planten het naar hun zin. Eén voorwaarde voor succes is er wel: planten hebben licht nodig. In een badkamer zonder raam gaan ze dood. Maar zelfs daar valt een mouw aan te passen: kijk maar naar de wietkwekers die in een verduisterde ruimte toch cannabis van prima kwaliteit weten te produceren met groeilampen. Misschien moet de oppassende burger wat schroom overwinnen om een growshop binnen te stappen, maar eenmaal binnen sta je versteld van de mogelijkheden.

Afdouchen

Goed, planten voor de badkamer. Een leuke kandidaat is venushaar, een varen met ragfijn verdeeld blad die voor de introductie van de centrale verwarming in veel huiskamers stond. De lichtgroene blaadjes lijken nog groener door het contrast met de zwarte bladstengels. Je kunt de plant afdouchen: het blad werpt het water af en is na een douchebeurt onmiddellijk weer droog.

Doe dat niet met de aspidistra, ook zo’n plant uit overgrootmoeders tijd. Hij doet het goed in de badkamer, maar blijft liever aan de droge kant. Tweemaal per week water is voldoende en je kunt de potkluit zelfs een beetje laten uitdrogen.