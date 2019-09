Wie woont waar? Vreemden bij elkaar op bezoek in nieuw RTL-programma

Nederlan­ders minder tevreden over hun woning

12:14 De buitenruimte is niet groot genoeg, de woonkamer is niet zo sfeervol meer en het huis is minder goed onderhouden dan voorheen. Nederlanders zijn niet meer zo tevreden over hun woning als een paar jaar geleden. Dat kan met de krappe huizenmarkt te maken hebben.