Wetenschappers geven 36 handige tips voor een gezonder huis

De tips maken onderdeel uit van het zogenoemde For Health-programma. De onderzoekers zeggen dat ze veel ervaring hebben in wat er mis kan gaan ‘in iedere kamer van het huis waar wordt geleefd, gewerkt, gespeeld, gebeden en geheeld’. ,,We weten ook hoe het beter kan.”

Algemene tips

1. Doe je schoenen uit als je binnenkomt. Zo vermijd je dat er vuiligheid van de straat binnenkomt.

2. Verlucht je huis. De binnenlucht kan meer vervuild zijn dan de buitenlucht, dus zet je ramen geregeld open.

3. Installeer rookmelders en koolstofmonoxide-detectoren. Dit doe je het best op elke verdieping van het huis.

4. Haal de natuur in huis. Er is steeds meer bewijs dat planten, maar ook natuurlijke materialen en veel daglicht je humeur en je fysieke gezondheid kunnen verbeteren.

5. Wees waakzaam voor lood. Zeker als je in een huis woont dat voor 1980 gebouwd is, moet je controleren of er lood in je huis aanwezig is, bijvoorbeeld in oude verflagen of waterleidingen. Hoe je dat doet? Let op afbladderende verf of plaats een magneetje tegen je leidingen. Blijft het magneetje hangen, dan heb je meestal een veilige leiding. Als dat niet het geval is, moet je het lood (laten) verwijderen.

Volledig scherm Verwijder alle afleiding uit je slaapkamer. © Unsplash

Tips voor de slaapkamer

6. Tover je slaapkamer om tot een oase van rust. Alle afleidingen bannen - denk aan de televisie, een klok of rondslingerende sportkleding - zal je nachtrust bevorderen.

7. Doe je interne klok een plezier en hang verduisterende gordijnen voor je ramen. Dim de lichten en laat schermen die blauw licht uitstralen zoals je smartphone uit de slaapkamer. Dit zal je natuurlijke ritme van de dag en je slaap ten goede komen.

8. Investeer in een luchtreiniger en -bevochtiger. Thuis breng je immers de meeste tijd door in de slaapkamer. Het is dan ook superbelangrijk dat je de lucht in deze ruimte goed zuivert.

9. Hou je slaapkamer lekker koel en fris. De ideale temperatuur is tussen de 15°C en 19°C.

10. Hoe minder achtergrondgeluid er is, hoe beter je zal slapen. Woon je in een drukke buurt? Dan is het een goed idee om een ‘witte ruis’-machine te kopen. Zo’n toestel produceert monotone, voorspelbare en saaie geluiden om lawaai uit de omgeving te overstemmen.

Volledig scherm Probeer je woonkamer geregeld te stofzuigen. © Unsplash

Tips voor de woonkamer

11. Probeer geregeld te stofzuigen. De wetenschappers raden aan om voor een stofzuiger met HEPA-filter te kiezen. Zo’n filter reinigt de lucht en houdt vervelende stofdeeltjes tegen.

12. Als je rookt, doe het dan niet binnen.

13. Wees voorzichtig met kaarsen en wierook. Geregeld een kaars of wierook laten branden veroorzaakt immers meer luchtvervuiling dan je denkt. Het is daarom altijd een goed idee om achteraf een raam open te zetten.

14. Decoreer met meubels en tapijten zonder gevaarlijke stoffen, zoals de omstreden perfluorkoolstoffen (PFK’s).

15. Heb je thuis een open haard of een houtkachel? Gezellig, maar zéér ongezond door de hoge concentraties fijnstof. Zorgen voor een goed ventilatiesysteem is de boodschap.

Volledig scherm Zet tijdens het koken altijd je afzuigkap aan. © Unsplash

Tips voor de keuken

16. Ook bakken, braden en kokkerellen zorgen voor luchtvervuiling. Zet daarom tijdens het koken steeds deksels op de potten en zet altijd - maar ook écht altijd - de afzuigkap aan.

17. Zorg ervoor dat er een brandblusser binnen handbereik staat.

18. Drink kraanwater en filter het, als dat nodig is.

19. Als het op insecten of ongedierte aankomt, is het beter om te voorkomen dan te genezen. In plaats van achteraf ongewenste gasten te bestrijden met pesticiden, kan je beter wat vaker het vuilnis buiten zetten, je eten altijd netjes opbergen en vallen gebruiken.

20. De wetenschappers raden af om groente, fruit en voeding in plastic te bewaren. Gebruik herbruikbare opbergdozen of kookgerei van glas, keramiek of roestvrij staal.

Volledig scherm Gebruik zo weinig mogelijk luchtverfrissers. © Unsplash

Tips voor de badkamer

21. Een goede ventilatie van je badkamer is belangrijk. In je huis is dit namelijk dé kamer met een hoge luchtvochtigheid. Kan je geen raam openzetten of heb je geen ventilatiesysteem? Koop dan een losstaande ventilator.

22. Sommige mensen gebruiken luchtverfrissers in de badkamer of het kleinste kamertje. Een klein pufje is voldoende om de onaangename geur van het toilet te maskeren, maar gezond is het niet. Ze verspreiden immers schadelijke chemicaliën. Gebruik ze daarom zo weinig mogelijk, of nog beter: gewoon niet.

23. Koop alleen maar schoonheidsproducten, cosmetica en schoonmaakproducten die vriendelijk zijn voor het milieu.

24. Check de ingrediëntenlijst van je zeep, shampoo, tandpasta, deodorant, scheercrème, mondwater en schoonmaakdoekjes. Let erop dat hier geen schadelijke desinfecterende stoffen in zitten als triclosan of en triclocarban.

25. Leg een mooie anti-slip douchemat neer. Zo vermijd je dat je uitglijdt. Zeker een aanrader als je kleine kinderen in huis hebt rondlopen.

Volledig scherm Mijd tapijten in de kelder, want die vangen vuil en vocht op. © Shutterstock

Tips voor de kelder

26. Voer een meting uit in de kelder om de radonconcentratie te controleren. Radon is een radioactief gas dat longkanker veroorzaakt.

27. Woon je in een oud huis en heb je een vermoeden dat er in je woning asbest zit? Ga dan niet zelf aan de slag, maar neem contact op met een expert om het materiaal te laten verwijderen.

28. Kelders zijn vaak ontzettend vochtig. Om schimmel te vermijden, kun je het beste een luchtontvochtiger in hui halen.

29. Leg geen tapijt in de kelder. Tapijten kunnen vuil en vocht opvangen, wat voor extra schimmel kan zorgen.

30. Je kunt beter geen halflege blikken verf bewaren, of verfverdunner, benzine en ander brandbaar materiaal.

Volledig scherm Gebruik geen pesticiden of onkruidverdelgers. © Shutterstock

Tips voor buiten

31. Gebruik geen pesticiden of onkruidverdelgers. Kies in plaats daarvan voor organische meststoffen.

32. Heb je een aangebouwde garage? Laat je auto dan nooit stationair draaien. Anders krijg je in de tuin (en misschien zelfs binnen) last van de uitlaatgassen.

33. Veiligheid gaat boven alles. Installeer daarom lampen met bewegingssensors, veiligheidssloten en een alarmsysteem.

34. Controleer af en toe het dak en de funderingen van je huis, zodat je zeker bent dat je geen last hebt van een lek of tocht.

35. Zorg ervoor dat je huis bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Hou er rekening mee dat je in de toekomst meer last kunt hebben van zulke problemen door klimaatverandering.

Last but not least...