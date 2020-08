Weg met alle overbodige schoonmaakspullen: ‘Het kan goedkoper’

Schoonmaaktip van de weekHet huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp elke week een handige schoonmaak- of opruimtip. Deze week let ze op de portemonnee, want veel mensen geven volgens haar veel te veel geld uit.

,,Alles is tegenwoordig zo duur, hoor ik mensen vaak mopperen”, aldus Marja. ,,Mensen hebben moeite om rond te komen en willen ook nog hun huisje graag schoon houden maar zijn bang dat ze dat te veel geld kost. Dat hoeft helemaal niet. Koop minder spullen en maak gebruik van spullen die je al in huis hebt. Een oud T-shirt om de ramen mee te zemen is ook nog eens schoner dan zo'n spons die je nooit goed kunt uitwassen.”

Neem een sok

,,Vanochtend nog heb ik de kamer schoongemaakt”, zegt Marja aan de telefoon. ,,Even een oude sok om mijn hand en dan alles stoffen. Ook de spiegels even opgewreven en de fotolijstjes. Daar word je trouwens ook meteen vrolijk van, want je kijkt even naar de mensen van wie je houdt.”

,,Nou, die sok heeft natuurlijk meerdere kanten dus je kunt hem steeds een kwartslag draaien zodat ie goed het stof blijft opnemen - en daarna nog eens binnenstebuiten! Je zal zien dat het huisje er blinkend uitziet in een kwart van de tijd. Gooi hem daarna in de was. Wel bij de vaatdoekjes natuurlijk, niet bij de lingerie.”

Gebruik weinig

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Marja Middeldorp wil nog maar een keer zeggen: je kunt heel veel droog schoonmaken, met die oude sok. ,,Als je dan toch water nodig hebt, vul de emmer dan maar maximaal voor de helft. Waarom? Als je hem helemaal vol laat lopen, ben je op een gegeven moment met vies water aan het schoonmaken. Half vol bespaart water.”



,,En dit kan ik niet vaak genoeg zeggen: doe echt maar een sprietsje allesreiniger erin. Koop dan ook het liefst een fles met een tuitje, zo'n dop met een gaatje. Misschien is die fles wat duurder, maar ik doe zelf bijvoorbeeld wel een half jaar met één fles. En hoe minder allesreiniger je gebruikt, hoe schoner het ook nog eens wordt omdat er geen lelijke waas van vet blijft hangen.”

Eigen merk

,,De meeste winkels hebben schoonmaakspullen van een eigen merk. Als het gaat om chloor, ammonia of allesreiniger kun je die beter kopen dan het A-merk. Vaak staan ze op het onderste schap, maar het is het waard om even voor door de knietjes te gaan. Er is echter één uitzondering: afwasmiddel. Als je een goede hebt, gaat die echt wel twee keer zo lang mee en de vaat moet wel goed schoon worden natuurlijk."

Apparatuur

,,Er wordt veel apparatuur aangeboden met de belofte dat het werk voor je wordt gedaan voor een zacht prijsje. Nou, kijk er nog maar eens naar. Aan robotstofzuigers die de kruimels je hele huis door sjouwen heb je niets. Dan kun je het beter zelf doen. Bedenk: goedkoop is duurkoop. Als je denkt: dit kan toch bijna niet voor dit bedrag, dan is dat meestal ook zo.”

Dit was de laatste Schoonmaaktip van de Week voor dit seizoen.