Wanneer wordt de ‘jubelton’ afgeschaft? ‘Twijfelende ouders en kinderen zullen nu eerder kopen’

De zogenoemde jubelton wordt afgeschaft, is te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Dit is het bedrag (105.302 euro) dat belastingvrij mag worden geschonken bij de aankoop van een eigen woning. Maar per wanneer wordt de jubelton écht afgeschaft? En wat zal het effect zijn?

Belangrijk om te weten: het kabinet Rutte IV zit nog in de formatiefase. ,,Ze hebben nog niet op het bordes gestaan, dus er is nog niets definitief’’, begint Marga Lankreijer-Kos, hypotheekspecialist bij Independer. ,,Maar de jubelton wordt waarschijnlijk afgeschaft zodat de vraag naar bepaalde koopwoningen minder wordt en zodat daardoor ook de huizenprijzen minder hard stijgen.’’

,,De jubelton vergroot de ongelijkheid op de woningmarkt’’, zegt directeur Michiel Meijer van Van Bruggen Adviesgroep. ,,Zeker onder starters. Het nieuwe kabinet wil die ongelijkheid aanpakken door de jubelton af te schaffen.’’

Jubelton als steun in de rug

Zo heeft de 29-jarige Stephan Meissburger - dankzij de steun van zijn moeder - eindelijk zijn eigen appartement in Heiloo gevonden. Begin 2022 moet hij de financiering rond hebben. ,,Dat was me zeker niet gelukt zonder de schenking van mijn moeder’’, zegt Stephan. ,,De huidige markt is frustrerend. Ik besef dat ik heel veel mazzel heb gehad. Via loting kon ik een koopgarantwoning krijgen. Die is getaxeerd op 300.000 euro. Daarvan blijft de woningcorporatie voor 75.000 euro eigenaar, en ik moest 225.000 euro financieren. Zonder de ton schenking kwam ik op dit moment 60.000 euro tekort. Dat had ik met de stijgende huizenprijzen nooit bij elkaar gespaard.’’

Samen met Meissburger zijn er jaarlijks nog veel kinderen die een schenking van hun ouders ontvangen. Iemand mag tussen zijn 18de en 40ste eenmalig belastingvrij een verhoogde schenking ontvangen. Als dit voor de aankoop van een woning is, is het vrijgestelde bedrag maximaal 105.302 euro.

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er 61.000 schenkingen in 2019 zijn geregistreerd, waarvan er ongeveer 10.000 waren bedoeld voor de aankoop van een woning. Het gemiddelde schenkbedrag voor een huis lag tussen 2017 en 2019 op ongeveer 65.000 euro.

Effect van het afschaffen

,,Mijn ongezouten mening? Ik verwacht dat het afschaffen van de jubelton geen enkel effect zal hebben op de woningmarkt’’, stelt Meijer. ,,Waarschijnlijk laat geen enkele ouder zich ervan weerhouden om het kind aan een woning te helpen. Twijfelende ouders en hun kinderen zullen nu wellicht de noodzaak voelen om eerder een huis te kopen, zodat ze nog gebruik kunnen maken van de vrijstelling’’, zegt hij. Dat kan volgens hem tijdelijk tot een toename van de vraag op de markt leiden.

Of de afschaffing van de jubelton voor het gewenste effect zal zorgen, weet Lankreijer-Kos ook nog niet zo zeker. ,,Misschien zal de afschaffing tot iets minder vraag leiden, maar of dit het gewenste schrikeffect zal opleveren, weet ik niet.”

Meijer: ,,Zorg liever voor voldoende aanbod voor starters met een start- en middeninkomen. Bouw daar woningen voor of transformeer kantoorpanden naar kleinere units. Die zijn betaalbaarder. Ook kun je denken aan subsidieregelingen, zoals de vroegere premie a-woningen.”

Regels omzeilen

Wat de regels na het afschaffen van de jubelton zullen zijn, is nog onduidelijk. ,,Schenken blijft altijd mogelijk”, benadrukt Lankreijer-Kos. ,,Ook na het afschaffen van die vrijstelling. De schenkbelasting bedraagt momenteel 10 procent. Het maximale bedrag dat je altijd eenmalig mag schenken, is 26.881 euro. Dat kan betekenen dat als alleen de jubelton wordt geschrapt, er over een schenking van een ton ongeveer 7500 euro belasting moet worden betaald.’’

Meijer: ,,En dan zijn er natuurlijk weer mooie constructies te bedenken. De woningkoper leent bijvoorbeeld het bedrag dat hij aan belasting moet betalen weer van zijn ouders. En dit bedrag kan hij in de jaren daarna alsnog geschonken krijgen. Want ouders mogen jaarlijks nog 6604 euro belastingvrij schenken. Daarnaast kunnen ouders ook samen met hun kind een huis kopen.’’

Wanneer wordt de jubelton afgeschaft?

Wanneer de jubelton daadwerkelijk wordt afschaft, is nog niet bekend. Het kabinet vermeldt alleen in het regeerakkoord dat ‘de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt’. Toch verwachten Meijer en Lankreijer-Kos dat de jubelton per 1 januari 2023 verdwijnt. ,,Zoiets gebeurt eigenlijk altijd per 1 januari”, zegt Meijer. ,,De vroegst mogelijke datum is dan 2023. Wij hebben begrepen dat die datum ook genoemd is in de beslisnotities rondom de formatie.’’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat het niet kan ingaan op het regeerakkoord, omdat de partijen nog aan het formeren zijn.

