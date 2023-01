Waarom mensen met zonnepanelen volgens Consumentenbond moeten kunnen blijven salderen

Didi (40) woont ín een geluidswal: ‘De wal ziet er niet uit, maar het is mijn thuis’

Didi Konings (40) woont met haar 13-jarige dochter Indy in een appartement in de geluidswal pal aan de A58, ter hoogte van Goirle. Klagen over het geluid? Ho maar: ,,Het is het verschil tussen geruis en geraas.”

6 januari