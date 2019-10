Waarom klimop de ideale plant voor bijna iedere tuin is

TuintipsKlimop staat bekend als een snelgroeiende plant die gek is op klimmen. Je zou denken dat dat om veel onderhoud vraagt, maar niets is minder waar. Hovenier Lucas Lens vertelt waarom klimop een van zijn favoriete najaarsbloeiers is.

De Hedera helix, beter bekend als klimop, is een ontzettend populaire plant. Dat is niet zo gek volgens hovenier Lucas Lens. ,,Het is een vrij gemakkelijke plant. Zeker nu er kant en klaar-hagen bestaan waarmee je in één keer een groene schutting kunt plaatsen.

Daarnaast is de plant gemakkelijk bij te houden en simpel te snoeien. In het voorjaar kun je hem zelfs praktisch kaal snoeien, waarna hij vrij snel weer mooi uitloopt. En wat bovenal fijn is, is dat je het hele jaar door op de plant kunt rekenen. Hij is namelijk het hele jaar door groen, óók in de winter.”

Najaarsbloeier

De plant is niet alleen het hele jaar door groen, ook in het najaar bloeit hij prachtig op met kleine bloemknopjes. Een echte najaarsbloeier dus. ,,In de maand oktober is de plant op z’n mooist, dat is dé klimopmaand.”

Niet alleen wij mensen, maar ook insecten zijn gek op de plant. Aangezien klimop pas in het najaar bloeit, is er voor de bijen en andere insecten die dan nog actief zijn zelfs lekker laat in het najaar nog volop nectar.

,,In het voorjaar kun je ‘m flink terugsnoeien. Hiermee houd je hem goed op z’n plek en gaat hij niet te veel woekeren.” Dit zal in eerste instantie een beetje kaal ogen, maar gelukkig begint dan ook het groeiseizoen, waardoor de plant in een mum van tijd weer groen is.

Bodem

De plant is een goede bodembedekker en kan eigenlijk in vrijwel elke tuin groeien: groot, klein, zonnig of schaduwrijk, dat maakt niet uit. Maar er is één vereiste: de naam zegt het al, klimop is dol op klimmen. Daarom moet deze plant wel écht wat hebben om lekker tegenop te klimmen.

Let wel goed op waar je de plant tegenaan laat klimmen, waarschuwt Lens. ,,Ik zou de klimop niet tegen het huis zetten, omdat hij zich hecht op de stenen en voegen. Die hechting krijg je er bijna niet meer vanaf als hij eenmaal uitgelopen is.”

Mocht je je klimop willen verwijderen, doe dat dan als de plant nog leeft. ,,Als je de plant eerst afknipt dan een lange tijd wacht tot het bruin is en daarna pas probeert te verwijderen, dan wordt het vaak een stuk lastiger. Vers is de plant veel makkelijker te verwijderen.”