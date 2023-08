Waarom je lege potjes niet hoeft om te spoelen, en andere tips voor het opruimen

SchoonmaaktipMet de laatste zomerse weekenden in het vooruitzicht is dit het ideale moment om je berging of schuur eens flink onder handen te nemen, vindt schoonmaakexpert Marja Middeldorp. ,,Ieder jaar weer lijkt het alsof kleine kaboutertjes die berging vullen met spullen.’’ Met deze tips kun je gemakkelijk ontspullen én juist je afval scheiden.

Het is prettig om na al die vrijheid van de vakantie weer terug te gaan naar het gedisciplineerde leven, vindt Marja. ,,Daar is niks mis mee.’’ En daar hoort een opgeruimde berging ook bij. ,,Want daar belanden altijd meer spullen in dan je denkt. Ik kwam laatst in mijn berging en dacht jeetje. Je weet hoe het gaat. Je hebt visite en zet hup snel die pot maar in de berging. Voor je het weet staat het helemaal vol. Er staat zelfs een set autobanden waar ik niks meer mee doe.’’

De nazomer is een goede tijd om de schuur of berging onder handen te nemen. ,,Nu is het nog lekker weer en kun je dus alles lekker buiten zetten’’, tipt Marja. ,,Maar veel spullen kunnen ook gewoon weg. Doe dat nou maar gewoon. Spaar het niet op omdat je het ooit nog gaat gebruiken.’’

Ooit werden afgedankte spullen haast achteloos bij het restafval gegooid. ,,Ik moet bekennen dat ik daar ook ooit heel gemakkelijk over dacht. Maar nu we veel meer met het klimaat bezig zijn, heb ik me eens goed verdiept in hoe we alles verantwoord weg kunnen doen.’’

Frituurvet

,,We beginnen maar eens met dat oude frituurvet. Spoel dat nou niet stiekem door de wc. Daar krijg je nare verstoppingen van. Bij veel supermarkten en sportclubs staat tegenwoordig een gele of blauwe container waar je het kwijt kan. Dat vet wordt omgezet in biobrandstof. Dat is nog eens leuk om te weten. Er gebeuren dus goede dingen met jouw afval.’’

Lege potten en flessen

Veel mensen spoelen lege potten met bijvoorbeeld een restje pindakaas om met heet water. ,,Niet doen’’, tipt Marja. ,,Glazen potten en flessen mogen gewoon vuil in de glasbak. Thuis afwassen kost onnodig energie. In de glasfabriek wordt het toch nog schoongemaakt.’’

Chipszak

,,De chipszak belandde bij mij altijd bij het restafval. Dat was ook altijd de regel, maar dat is dus veranderd. Chipszakken en aluminium koffieverpakkingen mogen tegenwoordig bij het plastic. Het is dus goed om af en toe te checken of er niet iets is veranderd.’’

Spuitbussen en cosmetica

,,Hoeveel spuitbussen, zoals deodorant en haarlak, hebben we tegenwoordig eigenlijk niet? Die moeten bij het restafval. Net als oude cosmetica.’’

Thee

,,Nog zoiets dat veranderd is. Theezakjes moesten altijd bij het restafval, maar tegenwoordig kun je ze gewoon bij je groenafval doen, inclusief label en touwtje.’’

Grote spullen

,,Tegenwoordig heb je heel veel repaircafés. Dus heb je een apparaat, ga ermee naar zo’n café en waag een poging om het te laten repareren. Andere grote spullen kun je vaak ook kwijt bij een kringloopwinkel. Zo zie je maar dat er vele wegen zijn om je te ontdoen van je afval en dat het toch weer goed in omloop komt.’’

Tot slot nog een laatste tip voor mensen die last hebben van meeuwen die de plastic zakken met afval open pikken. ,,Vraag gewoon die gratis gele meeuwenzakken aan bij je gemeente. Doe dat nou maar. Dat scheelt een hoop viezigheid op straat.’’

Terug naar de berging van Marja. Die ligt er inmiddels spic en span bij, alleen die autobanden nog. ,,Dat geeft een prettig gevoel, zo’n opgeruimde berging. Bewaar gewoon niet te veel. Je verzamelt toch wel weer nieuwe spullen, daar hoef je geen moeite voor te doen. En die autobanden? Die moeten echt weg, maar ja dat is gedoe, want het grove vuil moet je zelf wegbrengen en dus moet ik iemand met een auto regelen. Maar het komt goed.’’

Weten hoe je je afval kunt scheiden? Kijk op de site van je gemeente of ga naar afvalscheidingswijzer.nl.

