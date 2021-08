Waarom is alles in zandkleur of beige? ‘Je krijgt meer rust in de tent’

vraag 't vtwonenAls er één kleur is die de boventoon voert in het moderne interieur, dan zijn het de zachte bruintinten. Zandkleur of beige komt terug in alle woonbladen en interieurprogramma's op tv. Stylist Marianne Luning van vtwonen legt uit waarom en hoe je het in je eigen huis kunt combineren.

Het grootste verfmerk van Nederland (Flexa) had dit jaar Brave Ground als ‘kleur van het jaar’ uitgeroepen. Ook al een naturelle bruintint. Marianne zit midden in opnames voor het SBS-programma Weer verliefd op je huis en laat aan de telefoon weten dat er veel met kleuren als beige wordt gewerkt. ,,Het is zeker aan de hand. Beige is een goede basiskleur”, zegt ze. ,,Wit maakt het interieur wat harder. En die tijd hebben we achter ons gelaten.”

Waar komt de trend vandaan?

,,De laatste tijd zie je vooral verzachting van uitstraling. Beige, zelf zeg ik liever zandkleur, zorgt voor die verzachting. Je ziet het ook in de architectuur, zelfs aan de buitenkant van woningen. Het artistieke project Potter's House op Mallorca wordt veel als voorbeeld aangehaald. Dat wordt dan weer opgepakt door bloggers, stylisten en architecten.”

,,De trend loopt van licht naar donker en daar kun je dus ook mee spelen. Door bijvoorbeeld drie van de vier muren een lichte kleur te geven en de vierde wat donkerder te maken. Dan ontstaat er schaduwwerking. Met accessoires vul je het vervolgens aan, maar zandkleur is een goede basis.”

Wat is een basiskleur?

,,Daar bedoel ik de muren mee, of de vloer. Als je het huis als een canvas ziet, dan begin je dus met deze tinten. Zelfs het plafond zou je mee kunnen schilderen in een crèmeachtige kleur. Dan krijg je toch rust in de tent.”

Volledig scherm Styling Marianne Luning. © Tjitske van Leeuwen Is het niet een beetje saai?

Marianne lacht. ,,En daarom heb je natuurlijk een stylist nodig! Nee, het is niet saai als je gaat werken met schaduwen en nuances. Je kunt bruin als contrasterende kleur gebruiken. Neem een donkere houten tafel. Dat is prachtig en creëert een spanningsveld. Wat belangrijk is bij zo'n zandkleur, is dat je gaat werken met texturen. Hoogpolige, aaibare materialen met textiel als linnen, vlas en grove breisels. Of hout met nerven. Alles wat het gevoel geeft dat er reliëf ontstaat in plaats van dat het huis een platte pannenkoek wordt. Schaduwwerking dus op microniveau. Die combinatie van licht en donker geeft een spannend effect, minder saai.”



Als mensen zelf aan de slag gaan, waar moeten ze dan op letten?

,,Dat is een moeilijke vraag. Ik zou dus zeggen dat je op zoek kunt gaan naar een mix van natuurlijke materialen: hout, steen, kalk, wol, linnen. Zorg dat je die structuren combineert en neem dus verschillende kleuren beige. Misschien kan een stylist er bij helpen.”



Zijn er ook andere kleuren met zand of beige te combineren?

,,Zeker, als het maar niet te helder is. Dus niet knalgeel, maar okergeel is bijvoorbeeld prachtig. Diepblauw of wat meer vergrijsd blauw ook. Of modderig groen en terra. De kunst is om te zoeken naar de wat diepere kleuren in plaats van de heldere kleuren. Ook pastelkleuren gaan goed met zand. Bijvoorbeeld nude roze matcht enorm met zand, dus die accenten kun je zeker toevoegen.”

Hoe lang blijft deze trendkleur bestaan?

,,Ik heb geen glazen bol natuurlijk, haha! Voor nu blijft hij nog wel even, het is er ook al een tijd, hoewel het nog niet tot de meeste huiskamers is doorgedrongen. Er zijn echter ook badkamers in beigetinten te verkrijgen. Ik heb zelfs toiletpotten en kranen gezien op de beurs in Milaan, jaren geleden al.”

