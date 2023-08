Waarom deze populaire isolatiemethode sommige mensen doodziek maakt

Schoonmaaktip van de week Dit is waarom je minder wasmiddel moet gebruiken

Terug van vakantie wacht altijd een berg met was. En dan wil je niet dat deze muf uit de wasmachine komt of al na een paar uur in de kast muf ruikt. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp weet hoe je dat tegengaat, zodat jouw was voortaan weer heerlijk fris ruikt.