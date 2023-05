Vrouw woont illegaal met doodzieke man in vakantiehuis, nu moet ze 25.000 euro betalen

Haar man was doodziek. Daarom smeekte Joke Wevers-Lammers bij de wethouder van Harderwijk om een persoonlijke gedoogvergunning. Dan kon ze met haar echtgenoot zo lang mogelijk blijven wonen in een recreatiewoning op Het Verscholen Dorp. Maar in plaats daarvan, volgde een stevige dwangsom. Terecht, blijkt nu. ‘Het is onmenselijk.’

Geld, gezondheid en emoties; ze spelen allemaal een rol in deze zaak waarin de Raad van State vandaag uitspraak deed. Een dwangsom van 25.000 euro vanwege ‘illegale bewoning’ was de inzet. Mocht de gemeente die opleggen en vervolgens invorderen?

Harderwijk legde de dwangsom op omdat het seniore echtpaar in strijd met het bestemmingsplan in de recreatiewoning aan de Boslaan woonde. Ondanks smeekbedes van echtgenote Joke Wevers-Lammers om haar doodzieke man zo lang in het huis te laten wonen, weigerde wethouder Marcel Companjen zo'n gedoogvergunning te verlenen.

Burgemeester en wethouders van Harderwijk wilden dat het echtpaar vertrok; ze zagen in de ernstige longziekte van de echtgenoot geen reden om een gedwongen verhuizing uit te stellen.

Twee artsen

Inmiddels is de man van Joke overleden. Weduwe Wevers-Lammers was tijdens de rechtszaak vorige maand erg geëmotioneerd. Zij vertelde dat de wethouder van geen compromis wilde weten. ,,Zelfs ondanks het feit dat twee artsen, waarvan één longarts, er op aandrongen om mijn man in zijn huisje te laten, bleef de wethouder bij zijn besluit.”

En dat besluit was om echtpaar Wevers-Lammers met een dwangsom van 25.000 euro uit haar huisje te drijven. Dat huisje hadden ze in 1993 gekocht, ze wilden er na hun pensionering van hun oude dag genieten.

‘Onmenselijk’

,,Dat de gemeente Harderwijk en wethouder Companjen zo’n onmenselijk gezicht hebben, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden’’, zei de vrouw. ,,Hadden wij in 1997 ons maar als bewoner ingeschreven. Dan hadden we er kunnen blijven wonen. Maar alleen omdat wij destijds een kleine aankondiging in het plaatselijke blad hebben gemist, zitten we nu in de ellende.”

Haar raadsvrouw drukte staatsraad Nico Verheij ook nog op het hart dat weduwe Wevers helemaal geen geld heeft om een dwangsom van 25 mille te betalen. ,,Dan heeft ze straks geen woning meer en geen geld.”

Beademingsapparatuur

Staatsraad Verheij was in maart tijdens de rechtszaak in Den Haag nog behoorlijk kritisch over de gemeente: ,,U wist dat de man ongeneeslijke ziek was en aan beademingsapparatuur lag. Had u dan geen persoonsgebonden vergunning of gedoogbesluit kunnen nemen om deze mensen nog tot hun einde in hun recreatiewoning te laten wonen?”

Maar in de uitspraak stelt de rechter nu vast dat de echtgenote niet keihard heeft aangetoond dat de medische omstandigheden dusdanig ernstig waren dat een verhuizing niet mogelijk was. ,,Uit de overlegde stukken blijkt niet dat Wevers toen door zijn ziekte niet kon verhuizen. Het zuurstofapparaat en zuurstofcilinder konden ook in een andere woning worden gezet”, aldus de bestuursrechter.

Hoewel de echtgenote heeft aangetoond de dwangsom van 25.000 niet te kunnen betalen, is dat volgens de Raad van State geen reden om de dwangsom niet op te leggen en in te vorderen. De gemeente, die afgelopen jaar tot twee keer toe 12.500 euro vorderde, staat in haar recht.