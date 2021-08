Vrolijke kleuren mogen weer: ‘Op laf lila zijn we uitgekeken’

Annie (87) woont al 65 jaar in hetzelfde huis: van 10 gulden naar 600 euro per maand

13 augustus In 1956 was ze pas getrouwd. Met haar kersverse echtgenoot betrok Annie Hendriks-IJkhout (toen 22) een splinternieuwe woning in Zevenaar. Het jonge stel betaalde 10,25 gulden (minder dan 5 euro) huur per week.