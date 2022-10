Vraag naar hypotheken hard gedaald door oplopende rente

Woning­markt ziet er ineens stuk anders uit: ‘Eerst gouden bergen en nu komt ineens niemand kijken’

De woningmarkt ziet er een stuk anders uit dan zes tot twaalf maanden geleden. Waar huizen destijds als warme broodjes over de toonbank gingen en de vraag niet was of er werd overboden maar hoeveel, liggen de verhoudingen nu wel een tikkeltje anders. ,,Het is vooral het overbieden dat een halt is toegeroepen.”

1 oktober