Voor deze prachtige plant heb je wel geduld nodig, het kan wel twee jaar duren voor zaad ontkiemt

Er zijn van die planten die een onweerstaanbare hebzucht opwekken. Het is als bij verliefdheid; slapen lukt niet, eten schiet erbij in en op je werk dwalen je gedachten voortdurend af. Zo’n plant is de trillium, ook wel –maar niet door mij – drieblad genoemd. Trilliums zijn bosplanten. Ze bloeien eind mei, als de koekoek roept. Ze worden meestal tot de bolgewassen gerekend, hoewel hun wortelstok meer de vorm van een doedelzak heeft.

Trilliums zijn niet goedkoop. Gelukkig worden ze niet, zoals vroeger, als losse wortelstok verkocht maar in potjes, waardoor de kans op niet aanslaan klein is. Ook voor wie niets van planten weet, is de trillium gemakkelijk te herkennen: geen plant houdt zich strakker aan het drietallig stelsel. Drie bladeren, drie kelkbladen, drie kroonbladen, en een driedelig vruchtbeginsel. En zes meeldraden.

Trilliums houden van bladaarde, bosgrond en van niet al te zware schaduw. Loofbos is ideaal, voor zover dat bestaat uit diepwortelende bomen. Geen beuk of berk, wel een eik. Ook een krentenboompje of een toverhazelaar voldoet als zijn schaduwgever.

De geur van deze trillium heeft iets weg van natte hond

De mooiste van alle trilliums, Trillium grandiflorum, is gelukkig ook het gemakkelijkst verkrijgbaar. Trillium grandiflorum wordt een centimeter of 40 hoog en bloeit in mei. De dubbelbloemige vorm, Trillium grandiflorum ‘Flore Pleno’, is wel mooi maar – zoals veel dubbele bloemen dat hebben – nogal propperig. Daarnaast kost deze afwijking van het normale een klein vermogen.

Een tweede soort in de handel is Trillium erectum. De geur van deze bloemen brengt je niet bepaald in vervoering en heeft wel iets van een natte hond. Afgezien daarvan is Trillium erectum een gemakkelijke tuinplant. Trilliums kun je zelf zaaien. Verzamel het zaad, dat in juni rijpt, en zaai het onmiddellijk. Wacht onder geen beding met zaaien tot het volgende voorjaar, want dan heeft het zijn kiemkracht verloren. Zaai in een pot, zet die op een beschaduwde plek en zorg ervoor dat de potgrond niet al te veel uitdroogt. Heb geduld, want het kan wel twee jaar duren voordat het zaad ontkiemt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.