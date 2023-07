Vlekken in je kleding: ‘Als je verkeerd wast, verbleekt of vergrauwt kleding snel’

Op vakantie geen wasmachine bij de hand, maar wel je kleding opfrissen? Marja deelde vorige week haar beste tips. ,,Ik las het aan m'n moeder voor en die zei: ‘Luchten? Dat is toch heel normaal?’ Maar dat is het echt niet meer, niet iedereen doet dat nog.’’ De column leverde ook nogal wat lezersvragen op over onuitwisbare vlekken in textiel. We lichten er deze week een aantal uit.

1. Oude transpiratievlekken

Is er ook een truc om oude gele transpiratievlekken uit witte t- shirts of blouses te krijgen?

,,Het snelle antwoord: oude shirts zijn soms gewoon op. Transpiratievlekken bevatten veel zuur en dat bijt in de stof. Als je dat er lang in laat zitten, wordt het niet meer wit’’, zegt Marja. ,,Dan kun je wel twintig dingen proberen, maar is het eigenlijk gewoon tijd om afscheid te nemen van het kledingstuk. Dan maak je er poetsdoeken van.’’



Of, een andere optie: je kunt je oude shirts en blouses omtoveren in een beige kleur. ,,Dat is tegenwoordig hip. Je laat ze weken in lauw water met theezakjes in de kleur die je de kleding wil maken. Kijk of je het resultaat mooi vindt, zo niet: alsnog een poetsdoek. Altijd leuk om uit te proberen.’’

2. Kragen en boorden van T-shirts en overhemden schoonmaken

Hoe maak je vieze, vette kragen schoon zonder ze elke twee dagen in de wasmachine te doen? Ze worden er niet mooier op en de kraag bovendien niet helemaal schoon.

In de eerste plaats: voorkomen is beter dan genezen, zegt Marja. ,,De ene persoon heeft meer last van huidvet dan de ander. Vlekken kun je voorkomen door je hals en nek ’s ochtends na het wassen nog even extra schoon te maken met een stevige gezichtstonic. Dat neemt extra vuil weg uit je poriën. Daarna wrijf je het in met een beetje talkpoeder. Dat zie je toch niet en het zal je kraag beschermen.’’



Maar wat als je nu al met die vette kraag zit? ,,Dan adviseer ik wasbenzine. Dip een beetje op de kraag met een watje. Het voordeel is dat het snel vervliegt en als je even wappert de geur weg is. Dit geldt trouwens ook voor vlekken in zijde: zijde en wasbenzine zijn grote vriendjes van elkaar.’’

3. Kring in het matras

Na het verwijderen van kleine bloedvlekjes uit het onderlaken, met wat water, heb ik nu helaas ook een kring op het matras, deze kring is een paar dagen oud. Hoe zou ik die er uit kunnen krijgen?

,,Voor het onderhoud van je matras kun je het beste soda gebruiken. Wrijf de korrels op de vlek op het matras en leg er een doek overheen zodat het lekker in kan trekken. Na een uur of twee neem je het af met de stofzuiger. Je zal zien dat de vlek dan weg is’’, legt Marja uit.



Wat betreft de bloedvlekjes: die maak je inderdaad schoon met water. ,,Koud water. Als je dat met warm water doet, stolt het bloed en ben je verder van huis.’’ De wijze les die Marja uit deze vraag haalt: ,,Het is ontzettend verstandig om een molton te gebruiken. Dat zorgt echt voor het behoud van je matras.’’

4. Vervagende kleuren

Ik fiets graag en nu blijken er gele vlekken op mijn witte broek en polo’s te zitten. Ook donkerblauwe kleding vervaagt in de zon. Hoe kan ik beide problemen voorkomen of oplossen?

,,Kleuren in kleding vervagen niet alleen door de zon, maar ook door de manier waarop je wast. Donkere kleding was je binnenstebuiten’’, zegt Marja. ,,Zorg dat je de kleuren sorteert en het goede wasmiddel gebruikt. Heel veel mensen hebben één wasmiddel dat toevallig in de aanbieding was en dat donderen ze overal bij. Maar als je verkeerd wast, verbleekt of vergrauwt kleding snel.’’



Tip van Marja? ,,Doe er een paar klokjes witte keukenazijn bij. Daarvan is bekend dat het kleuren mooi houdt.’’ Als witte kleding een beetje grauw wordt, adviseert ze om het een nachtje in biologisch inweekmiddel te zetten. ,,Daarna mee met de witte was en ik denk dat het weer oogverblindend mooi wit straalt in de zon.’’

